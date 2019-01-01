Görkemli bir kartal yuvası: Zil Kale

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Çat Vadisi üzerinde bulunan tarihi Zil Kale yıl boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Yeşilliklerin içinde inşa edilen Zil Kale, adeta doğanın bir parçasıymış gibi dimdik ayakta duruyor.
Denizden 750, Çat Deresi'nden ise yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan tarihi kalenin Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethetmesinin ardından askeri amaçla kullanıldığı biliniyor.
Muhafız binası, şapel ve baş kule bölümlerinin yer aldığı kalede, 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından detaylı bir restorasyon çalışması yapıldı.
Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına uzun yıllardır bekçilik yapan ve bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duran tarihi kale bir kartal yuvasını andırmaktadır.
Trabzon İmparatorluğu döneminde doğudan gelebilecek tehlikelere karşı gözetleme kulesi olarak kullanıldığı bilinen Zil Kale'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Rize Kalesi ile eş zamanlı olarak 5-6. yüzyıllarda ahşap bir yapıyla inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Osmanlı’nın bölgeyi fethetmesinin ardından kale askeri amaçlarla kullanılmıştır.
Tarihi kale, Çamlıhemşin ilçesinin yaylalara doğru giden yolu üzerinde yer almaktadır.
Yaylalara çıkmak için önce Zil Kale’nin önünden geçiyorsunuz.
Kalenin girişinde bulunan tabelada yaylalara kalan mesafeler yer almaktadır.
Çat Vadisinde yer alan görkemli kale ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunmaktadır.