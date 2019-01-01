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Görkemli bir kartal yuvası: Zil Kale

  • Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Çat Vadisi üzerinde bulunan tarihi Zil Kale yıl boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

  • Yeşilliklerin içinde inşa edilen Zil Kale, adeta doğanın bir parçasıymış gibi dimdik ayakta duruyor.

  • Denizden 750, Çat Deresi'nden ise yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan tarihi kalenin Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethetmesinin ardından askeri amaçla kullanıldığı biliniyor.

  • Muhafız binası, şapel ve baş kule bölümlerinin yer aldığı kalede, 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından detaylı bir restorasyon çalışması yapıldı.

  • Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına uzun yıllardır bekçilik yapan ve bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duran tarihi kale bir kartal yuvasını andırmaktadır.

  • Trabzon İmparatorluğu döneminde doğudan gelebilecek tehlikelere karşı gözetleme kulesi olarak kullanıldığı bilinen Zil Kale'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Rize Kalesi ile eş zamanlı olarak 5-6. yüzyıllarda ahşap bir yapıyla inşa edildiği tahmin edilmektedir.

  • Osmanlı’nın bölgeyi fethetmesinin ardından kale askeri amaçlarla kullanılmıştır.

  • Tarihi kale, Çamlıhemşin ilçesinin yaylalara doğru giden yolu üzerinde yer almaktadır.

  • Yaylalara çıkmak için önce Zil Kale’nin önünden geçiyorsunuz.

  • Kalenin girişinde bulunan tabelada yaylalara kalan mesafeler yer almaktadır.

  • Çat Vadisinde yer alan görkemli kale ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunmaktadır.

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