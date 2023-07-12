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Yaşam
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Görenler gözlerine inanamıyor

2023-07-12 17:29:20
Görenler gözlerine inanamıyor

Ankara'da dünyaya gelen civcivin dört ayağının olması herkesi şaşırttı.

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Foto - Görenler gözlerine inanamıyor

Haymana ilçesi Karahoca Mahallesi'nde Servet Başaran'a ait çiftlikte yumurtadan yeni çıkan dört ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şok etti. Civcivin diğer civcivler kadar hareketli olduğunu belirten Başaran, ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve onunla ayrı olarak ilgilendiklerini söyledi.

#2
Foto - Görenler gözlerine inanamıyor

Yumurtadan çıktıktan sonra civcivin dört ayaklı olduğunu fark ettiklerini ve şaşkınlığa uğradıklarını belirten Başaran, “İlk kez başımıza böyle bir şey geldi ama gelişiminde herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yaklaşık 10 günlük. Normal hayatına devam ediyor, herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor. Allah’ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor” dedi.

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