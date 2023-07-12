Görenler gözlerine inanamıyor

Yumurtadan çıktıktan sonra civcivin dört ayaklı olduğunu fark ettiklerini ve şaşkınlığa uğradıklarını belirten Başaran, “İlk kez başımıza böyle bir şey geldi ama gelişiminde herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yaklaşık 10 günlük. Normal hayatına devam ediyor, herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor. Allah’ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor” dedi.