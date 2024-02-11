Gören dönüp tekrar bakıyor! Bu evi görenler şaşıp kalıyor

Bu ilgin yapıyı fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan Edremit Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Kubilay Saygın Öztürk, “Şimdi bu bina Edremit'teki örneklerden sadece bir tanesi. Ben geçenlerde buraya bir taziye için geldiğimde dikkatimi çekti. Önden baktığımızda burada gayet mütekamil bir bina olduğunu sanıyorduk ama geçince baktım siz de şimdi görüyorsunuz. Burasının meğer kenarı bir üçgenmiş. Muhtemelen vaktiyle buraya inşaat izni verilirken arazi konusundaki anlaşmazlıklar halledilememiş ama tapuya göre böyle bir inşaat izni verilmiş. İnşaatın bir kare tarafı var. Bir de üçgen tarafı var. Şimdi arkadaki bina yıkılmış, muhtemelen müteahhit bir arkadaş orayı almış, bir şeyler yapmak istiyor. Açıklık olunca da baktık burada geometrik manada yamuk bir bina var. Çok çok kenarlı bir bina var” dedi.