Yozgat’ta Osmanlı’nın sanat izleri: Tarihi camilerde barok ve rokoko şöleni

"BU YAPILARIN İNŞASINI KÜÇÜK BOZOK SANCAĞI'NDA SIKLIKLA GÖRÜYORUZ" Bunların Türk sanatına doğrudan girmediğini anlatan Sevim, şunları kaydetti: "Türklerin kendilerine özgü sanatsal üslupları ve süslemeleriyle eklektik bir biçimde kaynaştırılarak bu camilerde uygulanıyor. Genellikle bu süslemeleri imparatorluğun başkenti İstanbul'da görüyoruz ama Çapanoğulları ailesinin gayretleri ve finansörlüğüyle Yozgat'taki birçok camide bu süslemelerle karşılaşıyoruz. Barok ve rokoko süslemeli camileri en iyi yansıtan örnekler arasında Yozgat'ı kuşkusuz gösterebiliriz. Çünkü o dönemde hem Çapanoğulları ailesinin gayretleri hem de burasının sancak olarak bir bölgenin merkezi konumunda bulunması bunda etkili. Buradan Çorum, Amasya, Kayseri hatta bir dönem Adana ve Tarsus vilayetleri yönetiliyordu. Çapanoğulları'nın gücü, Bozok Sancağı'nın stratejik bir noktada bulunması, İstanbul'la yani imparatorluğun başkenti ve sarayla ilişkilerinin iyi olması dolayısıyla bu yapıların inşasını Bozok Sancağı'nda sıklıkla görüyoruz."