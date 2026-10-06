Eş konuştu: Eşim ölse kim verecek hesabını! Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü

"ADALET İSTİYORUZ" Saldırıya uğradığını belirten Emre Ulusoy, karşı tarafın evlerinin önüne gelerek kendilerine saldırdığını söyledi. Ulusoy, "Evimize zincir, bıçak, keserlerle geldiler. Kafama keserle vurdular, anneme zincirle vurdular. Bu adamlar ertesi gün serbest kaldı. Adalet istiyoruz." dedi. Mehmet Ulusoy ise eşinin baygın haldeyken de darbedildiğini öne sürerek, "Benim çocuğumun kafasına keserle vurdular. Benim çocuğum ölebilirdi. Köyden geldiler, gece bu olayı organize ettiler, sabah yaptılar. Bizi kameraya çektirdiler. Benim çocuğum, eşim ölse kim verecek hesabını. Ben adalet istiyorum." ifadelerini kullandı. Serpil Ulusoy da sağlık sorunları nedeniyle çocukları sessiz olmaları konusunda uyardığını belirterek, olay sırasında evlerinin basıldığını iddia etti: "Olayın ardından karşımıza gelip gülüyorlar. Devletin adaletini istiyoruz. Evimi bastılar. Bıçakları, zincirleri sallayarak üstümüze geliyorlar. Ben baygınken beni dövdüler. Biz o gün ölebilirdik."