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Eş konuştu: Eşim ölse kim verecek hesabını! Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü

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Eş konuştu: Eşim ölse kim verecek hesabını! Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü

Adana'da çocukların gürültüsü nedeniyle çıkan tartışma; zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aynı aileden 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Kavga kameraya yansıdı.

#1
Foto - Eş konuştu: Eşim ölse kim verecek hesabını! Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü

12 Eylül'de Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde Serpil Ulusoy, sokakta oynayan komşularının çocuklarını çıkardıkları gürültü nedeniyle uyardı. Bunun üzerine çocukların aileleri ile Ulusoy Ailesi arasında tartışma çıktı.

#2
Foto - Eş konuştu: Eşim ölse kim verecek hesabını! Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken ertesi gün S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri, Ulusoy Ailesi'nin evinin önüne geldi. Yanlarında zincir, keser, sopa ve bıçak bulunan grup ile evin önündekiler arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

#3
Foto - Eş konuştu: Eşim ölse kim verecek hesabını! Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü

3 KİŞİ YARALANDI Çıkan kavgada Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından darp raporu alan Ulusoy Ailesi, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#4
Foto - Eş konuştu: Eşim ölse kim verecek hesabını! Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü

"ADALET İSTİYORUZ" Saldırıya uğradığını belirten Emre Ulusoy, karşı tarafın evlerinin önüne gelerek kendilerine saldırdığını söyledi. Ulusoy, "Evimize zincir, bıçak, keserlerle geldiler. Kafama keserle vurdular, anneme zincirle vurdular. Bu adamlar ertesi gün serbest kaldı. Adalet istiyoruz." dedi. Mehmet Ulusoy ise eşinin baygın haldeyken de darbedildiğini öne sürerek, "Benim çocuğumun kafasına keserle vurdular. Benim çocuğum ölebilirdi. Köyden geldiler, gece bu olayı organize ettiler, sabah yaptılar. Bizi kameraya çektirdiler. Benim çocuğum, eşim ölse kim verecek hesabını. Ben adalet istiyorum." ifadelerini kullandı. Serpil Ulusoy da sağlık sorunları nedeniyle çocukları sessiz olmaları konusunda uyardığını belirterek, olay sırasında evlerinin basıldığını iddia etti: "Olayın ardından karşımıza gelip gülüyorlar. Devletin adaletini istiyoruz. Evimi bastılar. Bıçakları, zincirleri sallayarak üstümüze geliyorlar. Ben baygınken beni dövdüler. Biz o gün ölebilirdik."

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