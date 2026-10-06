Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu

Araştırmada, siyasetçilerin fotoğraf ve görüntülerinin internette yaygın biçimde bulunmasının, bu kişilerin yapay zeka destekli "nudifier" uygulamalarının hedefi olmasını kolaylaştırdığı ifade edildi. Araştırmanın yazarlarından Benjamin Shultz, yasağın etkili biçimde uygulanması için yalnızca söz konusu uygulamaların değil, bunların faaliyetlerine imkan sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları ve internet alan adı kayıt şirketleri gibi aktörlerin de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Arama motorlarının, bu tür yapay zeka uygulamalarına ait internet sitelerini arama sonuçlarından çıkarmasına yönelik adımların değerlendirilmesi çağrısında bulunulan araştırmada, AB’nin yapay zeka destekli "nudifier" uygulamalarını 2 Aralık’tan itibaren yasaklamaya hazırlandığı aktarıldı.