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Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu

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Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu

Avrupa Parlamentosu (AP), kontrolden çıkan yapay zeka teknolojisinin kurbanı oldu. Almanya merkezli Agora Digitale Transformation derneğinin yayınladığı şok raporda; AP'de görev yapan 50 milletvekilinin üretken yapay zeka uygulamalarıyla üretilen sahte ve rıza dışı müstehcen içeriklerin hedefi olduğu deşifre edildi. Hedef alınan vekillerin 46'sının kadın olduğunu vurgulayan yetkililer, AB genelinde yapay zeka tabanlı soyma uygulamalarına karşı 2 Aralık'tan itibaren yasak getirileceğini ilan etti.

#1
Foto - Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu

Avrupa Parlamentosunda (AP) görev yapan 50 milletvekilinin, yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte müstehcen içeriklerin hedefi olduğu bildirildi. Politico’nun haberine göre, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu Agora Digitale Transformation tarafından yayımlanan araştırmada, söz konusu milletvekillerinin 46’sının kadın olduğu belirtildi. Araştırmada, bu sayının AP’deki yaklaşık her 6 kadın milletvekilinden birine karşılık geldiği kaydedildi. Söz konusu içeriklerin, üretken yapay zeka kullanılarak kişilerin rızası dışında sahte cinsel görüntüler oluşturulmasıyla hazırlandığı belirtildi.

#2
Foto - Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu

Araştırmada, siyasetçilerin fotoğraf ve görüntülerinin internette yaygın biçimde bulunmasının, bu kişilerin yapay zeka destekli "nudifier" uygulamalarının hedefi olmasını kolaylaştırdığı ifade edildi. Araştırmanın yazarlarından Benjamin Shultz, yasağın etkili biçimde uygulanması için yalnızca söz konusu uygulamaların değil, bunların faaliyetlerine imkan sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları ve internet alan adı kayıt şirketleri gibi aktörlerin de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Arama motorlarının, bu tür yapay zeka uygulamalarına ait internet sitelerini arama sonuçlarından çıkarmasına yönelik adımların değerlendirilmesi çağrısında bulunulan araştırmada, AB’nin yapay zeka destekli "nudifier" uygulamalarını 2 Aralık’tan itibaren yasaklamaya hazırlandığı aktarıldı.

#3
Foto - Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu

AP’deki farklı siyasi gruplardan 119 milletvekilinin 30 Eylül’de AB kurumlarına gönderdiği mektuba atıf yapılan araştırmada, yasağın etkili biçimde uygulanmasını ve X sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok’a ilişkin soruşturmanın kısa sürede sonuçlandırılması talep edildi. Araştırmada, mektubun AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AP Başkanı Roberta Metsola, AB Komisyonunun teknolojiden sorumlu üyesi Henna Virkkunen ve Komisyon Üyesi Hadja Lahbib’e gönderildiği kaydedildi. Araştırmada, mektubu imzalayan Avusturyalı Yeşiller milletvekili Lena Schilling’in, yasağın uygulanmasında herhangi bir boşluk veya gecikme olmaması gerektiğini söylediği aktarıldı.

#4
Foto - Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu

AB KOMİSYONU, GROK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI: AB Komisyonu, ocak ayında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok hakkında, sahte cinsel içerikli görseller üretmesi nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası kapsamında resmi soruşturma başlatmıştı. Komisyon, soruşturma kapsamında Grok’un AB’de kullanımından kaynaklanan risklerin X tarafından yeterli biçimde değerlendirilip değerlendirilmediğini inceliyor. AB Dijital Hizmetler Yasası, X’in de aralarında bulunduğu büyük çevrim içi platformlara yasa dışı içeriklerin yayılmasını önleme ve kullanıcılar için oluşabilecek riskleri azaltma yükümlülüğü getiriyor.

#5
Foto - Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu

AB’de manipüle edilmiş cinsel içerikli görüntüler ile çocukların cinsel istismarına ilişkin yasa dışı içeriklerin yayılmasının önlenmesi, platformların sorumlulukları arasında bulunuyor. Grok, ocak ayının başında rıza dışı cinsel içerikler ve çocukların cinsel içerikli görsellerini üretmeye başlamış, bu durum kamuoyunda ve Avrupa’da yoğun tepki çekmişti. AB, X’E GEÇEN AY 120 MİLYON AVRO PARA CEZASI VERMİŞTİ: AB, geçen ay X platformuna Birliğin dijital kurallarına uymadığı gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası kesmişti.

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