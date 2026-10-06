Yapay zekayla müstehcen içerik tuzağı! Vekiller ahlaksız kumpasın kurbanı oldu
Avrupa Parlamentosu (AP), kontrolden çıkan yapay zeka teknolojisinin kurbanı oldu. Almanya merkezli Agora Digitale Transformation derneğinin yayınladığı şok raporda; AP'de görev yapan 50 milletvekilinin üretken yapay zeka uygulamalarıyla üretilen sahte ve rıza dışı müstehcen içeriklerin hedefi olduğu deşifre edildi. Hedef alınan vekillerin 46'sının kadın olduğunu vurgulayan yetkililer, AB genelinde yapay zeka tabanlı soyma uygulamalarına karşı 2 Aralık'tan itibaren yasak getirileceğini ilan etti.