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Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

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Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

Türkiye'nin yoğun şekilde destek verdiği Somali'deki Mogadişu yönetimi lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

#1
Foto - Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

Mepanews'te yer alan habere göre, Mogadişu yönetimi lideri Hasan Şeyh Mahmud, "Eş Şebab'ın yeniden iktidarı ele geçirmesinin imkansız olduğunu" belirterek, "grubun Somali'nin kontrolünü yeniden ele geçirme ihtimalinin bulunmadığını, ancak çatışmaların sürebileceğini" söyledi.

#2
Foto - Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

Mahmud, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, "Bu çatışma biraz daha devam edebilir ancak Eş Şebab'ın geri dönerek ülkenin tamamının kontrolünü ele geçirmesi mümkün değil. Eş Şebab'ın geri dönüşü imkansız. İç savaşa, aşiret savaşına veya siyasi savaşa dönüş de imkansız" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

Mahmud, Eş Şebab'ın artık Somali'nin hiçbir büyük kentini kontrol etmediğini söyledi ve silahlı grubun bir "paralel devlet" yönettiği yönündeki nitelemeleri reddetti. Somali'nin artık gruba karşı kendi stratejisini yönettiğini ve yeni cepheler açtığını belirten Mahmud, Eş Şebab'ın vergi sisteminin kamu hizmeti sunumuna değil korkuya dayandığını iddia etti. Eş Şebab kontrolündeki bölgelerde en az 2.5 milyon Somalilinin yaşadığı değerlendiriliyor.

#4
Foto - Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

Mahmud ayrıca ABD'yi "Somali'nin terörle mücadeledeki en güçlü ortağı" olarak nitelendirdi ve Mogadişu ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

#5
Foto - Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

Açıklamalar, Mahmud'un pazar günü Mogadişu'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı Massad Boulos ile görüşmesinin ardından geldi.

#6
Foto - Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

İki tarafın karşılıklı öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı, Somali-ABD stratejik ortaklığı ile işbirliğinin önemini yeniden teyit ettiği bildirildi. Görüşme, ABD'nin Somali'de Eş Şebab'a ve sivil alanlara yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

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