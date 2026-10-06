Türkiye'nin desteklediği Somali lideri Hasan Şeyh Mahmud'dan flaş çıkış! 'Ele geçirmeleri imkansız' diyerek duyurdu

Mahmud, Eş Şebab'ın artık Somali'nin hiçbir büyük kentini kontrol etmediğini söyledi ve silahlı grubun bir "paralel devlet" yönettiği yönündeki nitelemeleri reddetti. Somali'nin artık gruba karşı kendi stratejisini yönettiğini ve yeni cepheler açtığını belirten Mahmud, Eş Şebab'ın vergi sisteminin kamu hizmeti sunumuna değil korkuya dayandığını iddia etti. Eş Şebab kontrolündeki bölgelerde en az 2.5 milyon Somalilinin yaşadığı değerlendiriliyor.