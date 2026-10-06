Ziyaretçi akını durmuyor: TEKNOFEST sonrası herkes oraya gidiyor

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'ne yarışmacı olarak katıldıktan sonra Göbeklitepe'yi ziyaret eden Furkan Kodaz, "Öncelikle TEKNOFEST sonrası Göbeklitepe'ye gelmek bambaşka bir tecrübe oldu. TEKNOFEST de öyleydi. TEKNOFEST'te gönüllü olarak görev aldık. Göbeklitepe insanlığın ilk ayak izlerine denk gelmek çok ufuk açıcı ve bizim açımızdan çok önemli. Yani tarif edilemez bir duygu, öncelikle genç yaşlarda buraları gezebilmek, buraları görebilmek bizim için çok önemli ve aslında geçmişimiz hakkında bilgi sahibi olmak, geçmişte nereden geldiğimizi görmek ve şu anda neler yapabildiğimizi görmek gerçekten çok şaşırtıcı. Bence görülmesi gereken bir yer, kesinlikle herkes bir şekilde gelebilmeli buraya, diye düşünüyorum" dedi.