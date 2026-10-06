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Ziyaretçi akını durmuyor: TEKNOFEST sonrası herkes oraya gidiyor

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Ziyaretçi akını durmuyor: TEKNOFEST sonrası herkes oraya gidiyor

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu’nun ardından dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden Göbeklitepe’ye ilgi arttı, tarihi ören yerinde ziyaretçi akını yaşandı.

#1
Foto - Ziyaretçi akını durmuyor: TEKNOFEST sonrası herkes oraya gidiyor

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinlikle tamamlandı. Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirilen festivale 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, TEKNOFEST'in ardından kentte tarihi ve turistik mekanlara akın etti. Bu kapsamda tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe ören yeri, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

#2
Foto - Ziyaretçi akını durmuyor: TEKNOFEST sonrası herkes oraya gidiyor

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'ne yarışmacı olarak katıldıktan sonra Göbeklitepe'yi ziyaret eden Furkan Kodaz, "Öncelikle TEKNOFEST sonrası Göbeklitepe'ye gelmek bambaşka bir tecrübe oldu. TEKNOFEST de öyleydi. TEKNOFEST'te gönüllü olarak görev aldık. Göbeklitepe insanlığın ilk ayak izlerine denk gelmek çok ufuk açıcı ve bizim açımızdan çok önemli. Yani tarif edilemez bir duygu, öncelikle genç yaşlarda buraları gezebilmek, buraları görebilmek bizim için çok önemli ve aslında geçmişimiz hakkında bilgi sahibi olmak, geçmişte nereden geldiğimizi görmek ve şu anda neler yapabildiğimizi görmek gerçekten çok şaşırtıcı. Bence görülmesi gereken bir yer, kesinlikle herkes bir şekilde gelebilmeli buraya, diye düşünüyorum" dedi.

#3
Foto - Ziyaretçi akını durmuyor: TEKNOFEST sonrası herkes oraya gidiyor

Muğla'dan Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerden Tuba Evci, "Biz, Şanlıurfa'ya TEKNOFEST için Muğla'dan geldik. Şanlıurfa halkı bizi gayet güzel ağırladı, karşıladı. TEKNOFEST'e olan ilgi de yoğundu. TEKNOFEST bittikten sonra biz yorgunluğumuzu atmak için Göbeklitepe'ye geldik. Buradan da elimiz boş dönmüyoruz. Muğla'ya derecelerle dönüyoruz. Gitmeden önce de tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'yi ziyaret ederek gitmek istedik" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Ziyaretçi akını durmuyor: TEKNOFEST sonrası herkes oraya gidiyor

Ziyaretçilerden Muhammed Yiğit Çakır, "TEKNOFEST'te 5 günlük bir maratonumuz oldu. Şanlıurfa'da 5 gün boyunca farklı kategorilerde yarıştık. Dereceler elde ettik. Urfa'da nereleri gezebiliriz diye baktığımızda ilk durağımız Göbeklitepe oldu. Buraya ilk baktığımızda bize farklı duygular hissettirdi. Buraya geldiğimiz süreçte aslında yaşadığımız her şeyin "0" noktası yani en başını görüyoruz. Bu gerçekten dikkatimizi çekti. Hayvan figürleri olsun, tarıma dayalı işaretler olsun, avcılık konusundaki detaylar gerçekten dikkatimizi çekti" dedi. Ziyaretçilerden Merve Uzun ise, "Şanlıurfa'ya geldiğimizden beri zaten çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz halkın bize karşı olan tavrı da çok güzeldi. Burası da ülkemizin tarihini yansıtan güzel bir nokta. Mutlaka ziyaret etmek istedik. Göbeklitepe gerçekten bizi çok etkiledi" diye konuştu.

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