Gençlere örnek olsun: 90 yaşında yaptığı takdir topladı!

SU TAŞIYARAK SULAMA YAPIYOR Bahçesine ektiği ürünleri yetiştirerek mahalle sakinlerine hayrına dağıtan Sahip Yurtsever, "Toprakla uğraştıkça daha da güç alıyorum. Sabahleyin gelirim, öğlen zamanı gelirim. Her zaman buraya uğrarım. Her gün iki sefer gelirim. Hayrı yapmak beni ferahlatıyor, ben hayır yapmayı severim. Sabah ezanında camiye giderim. Camiden çıkınca eve giderim, çayımı koyarım ve kahvaltımı yaparım. Buraya çıkarım. Güneş çok yükselmeden biraz çalışırım, sonra giderim. Hayır yapmak çok güzel bir şey, hayır kadar güzel bir şey yok. Burada su yok ve yaklaşık 100-150 metre ileride çeşme var. Gidip, su doldurup getiririm. Domatesleri, mısırları ve kabağı sularım. Toprakla ilgilenmek çok güzel bir şey. İnsan topraktan uzak duruyor ama toprak insana çok şey veriyor. Burada bir ev vardı, enkazlar arasındaydı. Ev yıkıldı ve enkazını kaldırdılar. Ben de onun yerine burada bahçeyi yaptım. Biber, kabak, mısır ve lahana ektim. Canımın istediğini değil, hayır olsun diye hepsini veriyorum." ifadelerini kullandı.