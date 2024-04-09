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Teknoloji-Bilişim
8
Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

2024-04-09 00:39:03
Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

Google Mesajlar, kötü niyetli kişileri önlemek amacıyla bağlantıya tıklamadan önce uyarı gösterecek.

#1
Foto - Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

Google, bilinmeyen numaralardan gelen riskli bağlantılara karşı kullanıcıları korumayı hedefliyor. Bu kapsamda kayıtlı olmayan numaraların gönderdiği bağlantılardan önce uyarı göstermeye başlayacak. Google Mesajlar’daki yeni özellik, güvenlik ve spam karşıtı önlemleri artırmayı hedefliyor.

#2
Foto - Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

Android geliştiricileri tarafından Google Mesajlar’ın son beta sürümünde fark edilen özellik, Google’ın son güvenlik hedeflerinin bir parçası. Bu kapsamda Google, kişi listesinde olmayan bir göndericiden mesaj aldığınızda, bağlantıyı açarken uyarı verecek.

#3
Foto - Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

Android cihazda görülecek uyarı, kullanıcılara gönderenin kayıtlı olmadığını hatırlatacak. Bağlantıya gitmeden önce potansiyel riskleri konusunda kullanıcıyı uyaracak. Şu anda Google Mesajlar’da temel bağlantı uyarıları gösteriliyor, ancak bunları kolayca geçilebiliyorsunuz.

#4
Foto - Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

Yeni sistem ise kayıtlı olmayan numaralardan gelen bağlantıları açmadan önce kullanıcıları durmaya ve bir kutuyu işaretleyerek riskleri anladıklarını kabul etmeye zorluyor.

#5
Foto - Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

Amaç ise bağlantıya gitmeden önce kullanıcıyı bilinçlendirmek ve olası risklere karşı daha bilinçli hale getirmek.

#6
Foto - Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

Google, RCS teknolojisiyle birlikte mesajlaşma özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Yeni spam bağlantı koruması, Apple’ın iMessage uygulamasında bulunan benzer bir özelliği Android telefonlara taşıyacak.

#7
Foto - Google bela olan mesajlara karşı uyaracak

Bu özellik şimdilik beta sürümünde test ediliyor. Ancak testleri geçmesi halinde kararlı Google Mesajlar uygulamasına da sunulması olası görünüyor.

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