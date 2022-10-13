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Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

2022-10-13 12:36:38
Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi Atatürk Mahallesi Sakızağacı mevkiinde villaların yapıldığı arazide yol açmak için 30'a yakın asırlık çam ağacını, 'kökleri kurumuştu' bahanesiyle kesti. Ancak kesilen ağaçların köklerinin canlı olduğu görüldü. Gezi Parkı olayları sırasında "Ağaçlar kesiliyor" bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirenlere kol kanat geren CHP'nin davranışı bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

#1
Foto - Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

'Ağaç' bahanesiyle çıkan provokasyonlarda ön planda yer alan CHP ağaç katliamlarına bir yenisini ekledi. Seferihisar Belediyesi, 30'a yakın asırlık çınar ağacını yol açma gerekçesiyle kesti.

#2
Foto - Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

CHP'li belediyenin bu hamlesine bölge halkı tepki gösterdi ve durumu belediyeye sordu. Belediyeden gelen cevapta, 'Belirtilen adreste kesilen ağaçlar kurumuş olduğu ve yeni açılan yol güzergahında kaldığı için kesilmiştir' şeklinde cevap verildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, olay yerinde çekilen fotoğraflarda ağaç köklerinin canlı olması dikkat çekiyor.

#3
Foto - Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

'KURUYAN BİR TANE AĞAÇ YOKTU' Bölge sakinlerinden Niyazi Yemişçi (58), "Yazın bu bölgede yaşayan insanlar kesilen ağaçların gölgesinde piknik yapardı.

#4
Foto - Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

Kuruyan bir tane bile ağaç yoktu. 30'a yakın ağacı yol için acımadan kestiler" dedi.

#5
Foto - Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

VİLLALAR DİKİLDİ AĞAÇLAR KESİLDİ Yolun bölgede yapılan villa inşaatları için açıldığı iddia edilirken, Gezi Parkı olayları sırasında "Ağaçlar kesiliyor" bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirenlere kol kanat geren CHP'nin bu davranışı 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.

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