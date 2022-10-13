2022-10-13 12:36:38 Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!
İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi Atatürk Mahallesi Sakızağacı mevkiinde villaların yapıldığı arazide yol açmak için 30'a yakın asırlık çam ağacını, 'kökleri kurumuştu' bahanesiyle kesti. Ancak kesilen ağaçların köklerinin canlı olduğu görüldü. Gezi Parkı olayları sırasında "Ağaçlar kesiliyor" bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirenlere kol kanat geren CHP'nin davranışı bölge sakinlerinin tepkisini çekti.