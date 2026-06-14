Gökyüzündeki gururumuzda tarihi değişim: Türk Yıldızları’nın yeni efsanesi HÜRJET oluyor

Yıllardır gökyüzünde sergiledikleri üstün performansla Türkiye’nin gururu olan Türk Yıldızları, HÜRJET ile birlikte çok daha modern ve çevik bir yapıya kavuşacak. Bu geçiş süreci, Türkiye'nin yerli uçak üretimindeki geldiği noktanın bir nişanesi olarak kabul ediliyor. HÜRJET’in sahip olduğu ileri aviyonik sistemler ve performans verileri, akrobasi timinin yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak. NF-5 jetlerinden edinilen tecrübe, HÜRJET’in gösteri uçuşlarındaki dinamizmiyle birleşerek yeni bir dönemi başlatıyor.