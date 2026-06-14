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Gökyüzündeki gururumuzda tarihi değişim: Türk Yıldızları’nın yeni efsanesi HÜRJET oluyor
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Gökyüzündeki gururumuzda tarihi değişim: Türk Yıldızları’nın yeni efsanesi HÜRJET oluyor

Türkiye’nin dünyaca ünlü akrobasi gösteri timi Türk Yıldızları, gövde ömrünü tamamlayan emektar NF-5 jetlerine veda ederek yerli teknolojiyle buluşuyor. Gökyüzündeki nefes kesen gösteriler, bundan böyle tamamen yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET platformlarıyla gerçekleştirilecek. Bu tarihi geçiş, hem Türk savunma sanayisinin ulaştığı devasa boyutu simgelerken hem de gösteri timinin göklerde çok daha modern ve çevik bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

#1
Foto - Gökyüzündeki gururumuzda tarihi değişim: Türk Yıldızları’nın yeni efsanesi HÜRJET oluyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan akrobasi gösteri timi Türk Yıldızları, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Gövde ömrünü tamamlayan efsanevi NF-5 jetlerinin yerini, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TUSAŞ HÜRJET platformlarına bırakacağı açıklandı.

#2
Foto - Gökyüzündeki gururumuzda tarihi değişim: Türk Yıldızları’nın yeni efsanesi HÜRJET oluyor

Yıllardır gökyüzünde sergiledikleri üstün performansla Türkiye’nin gururu olan Türk Yıldızları, HÜRJET ile birlikte çok daha modern ve çevik bir yapıya kavuşacak. Bu geçiş süreci, Türkiye'nin yerli uçak üretimindeki geldiği noktanın bir nişanesi olarak kabul ediliyor. HÜRJET’in sahip olduğu ileri aviyonik sistemler ve performans verileri, akrobasi timinin yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak. NF-5 jetlerinden edinilen tecrübe, HÜRJET’in gösteri uçuşlarındaki dinamizmiyle birleşerek yeni bir dönemi başlatıyor.

#3
Foto - Gökyüzündeki gururumuzda tarihi değişim: Türk Yıldızları’nın yeni efsanesi HÜRJET oluyor

Türk savunma sanayisinin havacılık alanındaki gücünü tüm dünyaya gösterme hedefi, bu yerli değişimle birlikte daha da belirginleşiyor. Gösteri timinin yeni uçaklarıyla gerçekleştireceği ilk performans, hem havacılık meraklıları hem de savunma sanayii çevreleri tarafından merakla bekleniyor.

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