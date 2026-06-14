Gökyüzündeki gururumuzda tarihi değişim: Türk Yıldızları’nın yeni efsanesi HÜRJET oluyor
Türkiye’nin dünyaca ünlü akrobasi gösteri timi Türk Yıldızları, gövde ömrünü tamamlayan emektar NF-5 jetlerine veda ederek yerli teknolojiyle buluşuyor. Gökyüzündeki nefes kesen gösteriler, bundan böyle tamamen yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET platformlarıyla gerçekleştirilecek. Bu tarihi geçiş, hem Türk savunma sanayisinin ulaştığı devasa boyutu simgelerken hem de gösteri timinin göklerde çok daha modern ve çevik bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.