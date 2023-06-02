2023-06-02 00:52:58 Gökyüzünde görünen ışıklar tedirgin etti!
Kocaeli'de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı haldeki ışıklar tedirgin etti.
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Kocaeli'de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı haldeki ışıklar tedirgin etti.
Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi.
Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler şaşkınlık yaşarken o anları kayıt altına aldı.
Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor.
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