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Hayat-Aktüel
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Gökyüzünde görünen ışıklar tedirgin etti!

2023-06-02 00:52:58
Gökyüzünde görünen ışıklar tedirgin etti!

Kocaeli'de şehrin farklı noktalarından gökyüzünde görüntülenen sıralı haldeki ışıklar tedirgin etti.

#1
Foto - Gökyüzünde görünen ışıklar tedirgin etti!

Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzünde zincir şeklinde ışıklar görüntülendi.

#2
Foto - Gökyüzünde görünen ışıklar tedirgin etti!

Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler şaşkınlık yaşarken o anları kayıt altına aldı.

#3
Foto - Gökyüzünde görünen ışıklar tedirgin etti!

Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor.

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