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Yaşam
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Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

2024-02-04 19:59:12
Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, kentte etkili olan kar yağışıyla yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

#1
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

Tuzluca ilçesinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

#2
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

Bölgede etkili olan kar yağışıyla bir kısmı karla kaplanan Gökkuşağı Tepeleri, Anadolu Ajansı ekibince dron ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

Tepelerin karlı manzarası güzel görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

#5
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

#6
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

#7
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

#8
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

#9
Foto - Gökkuşağı Tepeleri havadan böyle görüntülendi

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