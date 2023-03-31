2023-03-31 08:04:55 Gökkuşağı Masası'nın LGBT dosyası kabarık! Aile yapısının altına dinamit koyacaklar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gökkuşağı Masası" olarak tanımladığı Millet İttifakı, LGBT hareketi ve eşcinselliği savunan görüşleriyle aile yapısını tehdit ediyor. "Aile yapısını bozmaz" diyen Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen sene billboardlara yazılar astırarak eşcinselliği yasal koruma altına alacaklarını açıklamıştı. LGBT üyeleri ise 2 sene önce desteklerinden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "teşekkür" ziyaretinde bulunmuştu.