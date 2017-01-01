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Göçmen karşıtlarıyla destekçileri birbirine girdi! Polis müdahale etti

  • Avustralya'nın Melbourne kentinde göçmen karşıtı aşırı sağcılarla, göçmenlere destek veren grupların karşı karşıya geldiği gösteride 5 kişi gözaltına alındı.

  • Melbourne St. Kilda Plajı'nda Afrika kökenli gençlerin ülkeye gelmesini protesto eden aşırı sağcı göçmen karşıtı gruplarla, Avustralya'nın çok kültürlü yapısını savunanlar karşılıklı gösteri düzenledi.

  • Victoria polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteride, "Mülteciler hoş geldiniz, ırkçılara hayır", "Sudanlılar hoş geldiniz, ırkçılara hayır" şeklinde slogan atıldı.

  • Polis kordonunu aşarak karşı gruptakilere saldıran ve polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı.

  • Melbourne'de geçen yıl iki grubun düzenlediği karşılıklı gösterilerde bazı göstericiler yaralanmış ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

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