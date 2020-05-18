2020-05-18 11:59:38 Gizemli bir hastalık daha çıktı! Çocukları Öldürüyor
Avrupa'da 230 çocuğu etkilediği tespit edilen yeni ve gizemli bir hastalık ortaya çıktı.
Avrupa'da 230 çocuğu etkilediği tespit edilen yeni ve gizemli bir hastalık ortaya çıktı.
Korona bitmeden yeni salgın endişesi başladı. Gizemli hastalık bu kez çocukları vuruyor. Avrupa'da yaklaşık 230 çocuk muhtemelen koronanın tetiklediği yeni ve gizemli bir hastalığın pençesinde.
Çocuklarda "Pediatrik Multisistem Inflamatuar Sendromu" (PMIS) adı verilen nadir bir tabloyu tetiklediğine dair bulgular var. Koronanın gribe benzediği gibi yeni hastalığın belirtileri de tıpkı kawasaki sendromuna benziyor. Kawasaki sendromu ve toksik şok sendromu olarak adlandırılan
İki tane tablonun birlikte görüldüğü bir durum. Amerika ve Avrupa çocuk ölümlerine neden olan sendrom yüzünden paniğe kapıldı. 230 muhtemel vaka var. İki çocuk ise hayatını kaybetti. Herkesin en büyük korkusu ölü sayısının artması.
Bütün anne babaların aklındaki soru aynı; "Virüs korona gibi çocuktan çocuğa bulaşır mı?" Çocuklar korona hastalığını çok hafif geçiriyor.
Genelde de hasarsız atlatıyor. Ancak bu kez aynı durum söz konusu değil. Kawasaki sendromunda hiç tedavi yapılmazsa yüzde 25 oranında kalp tutulumu oluyor. Sonraki yıllarda sorunlara neden oluyor. Erken tedaviyle yüzde 1, yüzde 5'e düşüyor. Uzmanlar, aynı şeyin bu hastalık için de olacağını düşünüyor.
Yeni sendrom ile korona bağlantısı henüz kanıtlanmadı. Ancak uzmanlar 230 muhtemel vakanın ardından diken üstünde.
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