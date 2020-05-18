Gizemli bir hastalık daha çıktı! Çocukları Öldürüyor

Genelde de hasarsız atlatıyor. Ancak bu kez aynı durum söz konusu değil. Kawasaki sendromunda hiç tedavi yapılmazsa yüzde 25 oranında kalp tutulumu oluyor. Sonraki yıllarda sorunlara neden oluyor. Erken tedaviyle yüzde 1, yüzde 5'e düşüyor. Uzmanlar, aynı şeyin bu hastalık için de olacağını düşünüyor.