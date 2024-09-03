Geely'den ucuz elektrikli otomobil! Türkiye'de peynir ekmek gibi satılır

Kompakt bir otomobil olmasına karşın orta konsol epey geniş. Bu alanda iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, küçük bir vites seçici, iki adet bardaklık ve küçük bir depolama alanı yer alıyor. Geome Xingyuan, Meizu tarafından geliştirilen Flyme Auto işletim sistemini kullanıyor. Bu sistem, Meizu telefonlarla yüksek entegrasyona sahip olmakla birlikte oyun ve sanal asistan desteğine de sahip. 2022'den bu yana Meizu'nun kontrolünün Geely'de olduğunu da belirtelim. Yeni Geely Geome Xingyuan'ın giriş seviyesinde 58 kW (78hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyonun son hızı 125 km/s ile sınırlandırılmış. Bunun yanı sıra 85 kW (114hp) güce ve 135 km/s azami hıza sahip bir versiyon daha mevcut. CATL tarafından üretilen lityum demir fosfat batarya ile donatılan modelde 30.12 kWsa'lik batarya 310 km, 40.16 kWsa kapasiteli batarya ise 410 km menzil sunuyor. Elbette bu değerlerin Çin'deki CLTC normuna göre verildiğini belirtelim. Geely Xingyuan, bu yıl içerisinde 11.250 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunulacak. Otomobilin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.