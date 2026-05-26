  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Reuters'tan büyük manipülasyon: Türkiye'nin insansız otobüsü ilk günden kaza yaptı İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz Dev çıkarma gemisiyle birer birer sahaya indiler! Türk Ordusu dost ülkede düğmeye bastı Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti Altay Tankı'nı gören ABD'den acil kodlu hamle: Resmen duyurdular Yaptırım ters tepti! Huawei çip devlerine meydan okudu Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın Megakentte kurban mesaisi: Pazarlarda sıkı denetim! Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin hoca adayı ortaya çıktı! Bu sezon şampiyon olmuştu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti

Kardeş Suriye ordusunun EFES 2026 tatbikatı kapsamında Türkiye'deki eğitimleri katılması bir düşmen ülkede paniğe neden oldu.

#1
Foto - Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Suriye ordusunun, rejimin devrilmesinden bu yana ilk kez Suriye dışında bir tatbikata katıldığını bildirdi, Bu kapsamda, üst düzey Suriyeli komutanların EFES 2026 tatbikatı kapsamında Türkiye'ye gittiği ve çok kritik eğitimler aldığı dile getirildi.

#2
Foto - Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti

Tatbikatın, karmaşık operasyonlara ve deniz, hava ve kara arasında kapsamlı silah entegrasyonuna özel bir vurgu yapmasıyla öne çıktığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizden karaya büyük ölçekli bir amfibi saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı. Tatbikatın ayrıca, dünyada türünün ilk örneği olan insansız hava aracı taşıyıcısı olarak kabul edilen Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG ANADOLU'dan doğrudan koordine edildiği ifade edildi.

#3
Foto - Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti

Jeopolitik, uluslararası krizler ve küresel terörizm uzmanı Dr. Anat Hochberg-Marom'a göre, Türkiye, Orta Doğu'daki güç dengesini yeniden şekillendiren, askeri, politik ve enerjik olarak baskın bir bölgesel güç olarak konumunu sağlamlaştırdığı ifade edildi. İddialı bir dış politika izleyen ve savunma sanayisini istikrarlı bir şekilde güçlendiren Ankara'nın, Suriye'yi önemli bir jeopolitik odak noktası olarak gördüğü aktarıldı. Haberde ayrıca, Suriye'nin stratejik bir etki alanı ve özellikle İsrail karşısında bir enerji merkezi ve bölgesel güç merkezi olarak konumunun sağlamlaştırılmak istendiği vurgulandı.

#4
Foto - Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti

Suriye'nin, hem bir enerji merkezi hem de bir güvenlik alanı olarak değerli bir stratejik varlık haline geldiği, Ankara'nın kendisini bölgesel bir "enerji koridoru" olarak konumlandırmasına olanak tanıdığı ifade edildi. Basra Körfezi'ndeki enerji sahaları ile Avrupa'daki hedef pazarlar arasında doğrudan bir kara yolu konumunda olan Suriye'nin verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunduğu dile getirildi. Şam'ın ABD ile ortaklığının güçlenmesi ve Rusya'ya olan bağımlılığın kademeli olarak azaltılması ile Türkiye'nin küresel enerji piyasalarında Washington'ın tercih ettiği stratejik ortak konumuna yükseldiği vurgulandı.

#5
Foto - Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti

Gazetenin askeri muhabiri Avi Aşkenazi, savunma teşkilatı ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Şara yönetimini büyük bir tehdit unsuru olarak gördüğünü ifade ederek, "Şara, şu anda Suriye'de gücünü pekiştiriyor ve Türkiye'nin yardımı ve desteğiyle bir ordu kuruyor, ancak uzun vadede tüm bunlar İsrail'e yöneltilebilir" dedi. Gazeteye konuşan bir askeri kaynak ise Suriye'nin Türkiye'nin de yardımıyla yeteri kadar güçlenmesinin ardından Lübnan'a yönelebileceğini ifade etti. Kaynak, "Korkumuz, Lübnan'daki Sünnilerin Hizbullah'tan tehdit altında hissetmeleri ve Şara'dan yardım istemeleri, sınırı ona açmaları ve Suriye ordusunun Lübnan'a girmesine izin vermeleridir. Bunu 1980'lerde Lübnan'da gördük ve nasıl sonuçlandığını da gördük" ifadelerini kullandı. KAYNAK: STAR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti
Aktüel

Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti

Eskişehir’de yaşayan Yasin Kurt, aracının koltuklarını temizledikten sonra içinde uyuyunca ağır toksik zehirlenme yaşadı. Doktorların 'yaşam..
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!
Gündem

İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!

İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
Siyonistlerin kirli tezgahı ifşa oldu! Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan müzakere oyununu darmadağın etti!
Gündem

Siyonistlerin kirli tezgahı ifşa oldu! Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan müzakere oyununu darmadağın etti!

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "Direniş ve Kurtuluş Günü" münasebetiyle yayımladığı tarihi video mesajda, Beyrut ve Tel Aviv arasında..
AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!
Gündem

AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, mahkeme kararıyla CHP Genel Ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23