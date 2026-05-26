Suriye ordusu harekete geçti: Düşman ülke, Türkiye'yi işaret etti

Gazetenin askeri muhabiri Avi Aşkenazi, savunma teşkilatı ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Şara yönetimini büyük bir tehdit unsuru olarak gördüğünü ifade ederek, "Şara, şu anda Suriye'de gücünü pekiştiriyor ve Türkiye'nin yardımı ve desteğiyle bir ordu kuruyor, ancak uzun vadede tüm bunlar İsrail'e yöneltilebilir" dedi. Gazeteye konuşan bir askeri kaynak ise Suriye'nin Türkiye'nin de yardımıyla yeteri kadar güçlenmesinin ardından Lübnan'a yönelebileceğini ifade etti. Kaynak, "Korkumuz, Lübnan'daki Sünnilerin Hizbullah'tan tehdit altında hissetmeleri ve Şara'dan yardım istemeleri, sınırı ona açmaları ve Suriye ordusunun Lübnan'a girmesine izin vermeleridir. Bunu 1980'lerde Lübnan'da gördük ve nasıl sonuçlandığını da gördük" ifadelerini kullandı.