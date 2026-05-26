  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonların uzun yaşam sırrı: Kalbe ve tansiyona iyi geliyor! Bayraktar TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: İHA'ları vuracak yeni silah geliştirdiler Sipariş vermeyen eli boş dönüyor! Bursa’da bayramın gizli lezzeti yok satıyor ATM üzerinden maaş avı: Bu yöntemle kredi kartınız ve şifreniz tehlikede Asya Pasifik’te Türk fırtınası! Dost ülkeyle, tüm dünyayı ters köşe yapan fırkateyn hamlesi Avrupa’dan Google’a dev ceza! Kılıçdaroğlu'nu arayip tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi! Ve Kılıçdaroğlu koltuğa geri döner dönmez büyük operasyonu çekti! Listede tam 24 isim var: Ne olduysa tek bir telefonla oldu Rus turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Ruslar Türkiye'de o sorunu yaşıyor yalanı patladı! Böyle fırsatçılık görülmedi! Soykırımcı İsrail’den skandal “CHP” hamlesi
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Orta Asya’da Türk ittifakı şahlanıyor! Tarih verildi, ağır sınıf insansız dev silahlar ortak üretilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orta Asya’da Türk ittifakı şahlanıyor! Tarih verildi, ağır sınıf insansız dev silahlar ortak üretilecek

Kazakistan Parlamentosu Senatosu, Türk savunma sanayiinin lider şirketlerinden Otokar ile yürütülen ortak askeri araç üretim programının 2026 yılını da kapsayan dev yol haritasını kamuoyuna açıkladı. BESQARU tesislerinde gerçekleştirilecek üretim planında, TAIMAS 8x8 ve AIBAR 4x4 gibi taktik zırhlı araçların yanı sıra 120 mm kuleli hafif tank konfigürasyonundaki TULPAR paletli piyade muharebe aracı öne çıkıyor. Yol haritasında dikkat çeken en radikal sistem ise Otokar tarafından geliştirilen, 30 mm zincir tahrikli top ve tanksavar füzeleriyle donatılmış olan hibrit güç grubuna sahip ALPAR ağır sınıf insansız kara aracının da ortak üretime dahil edilmesi oldu.

1
#1
Foto - Orta Asya’da Türk ittifakı şahlanıyor! Tarih verildi, ağır sınıf insansız dev silahlar ortak üretilecek

Paylaşılan plana göre halihazırda 2025 sonuna kadar üretim hattında yer alacak araçlar arasında, ARMA 8×8 platformunun yerelleştirilmiş versiyonu olan ve Çin menşeli VN20 taretiyle donatılan TAIMAS 8×8 amfibi zırhlı muharebe aracı bulunuyor. Ayrıca ilk kez görüntülenen, MIZRAK taretiyle donatılmış TAIMAS 6×6 piyade muharebe aracı da program kapsamında yer aldı.

#2
Foto - Orta Asya’da Türk ittifakı şahlanıyor! Tarih verildi, ağır sınıf insansız dev silahlar ortak üretilecek

Bunun yanında COBRA II 4×4 platformunun yerelleştirilmiş türevi olan AIBAR 4×4 taktik tekerlekli aracın altı farklı konfigürasyonda üretileceği açıklandı. Yol haritasında URAL 4×4 taktik tekerlekli aracına da yer verildi. 2026 planlamasında ise dikkat çeken sistemler arasında TULPAR paletli piyade muharebe aracı öne çıktı. Paylaşılan görsellerde TULPAR’ın, Leonardo üretimi HITFACT MKII 120 mm kule ile donatılmış hafif tank konfigürasyonunda yer aldığı görüldü. Bununla birlikte, bu konfigürasyonun kesin üretim standardını temsil edip etmediğinin net olmadığı, çünkü TULPAR’ın piyade muharebe aracı konfigürasyonunun daha önce Kazakistan’da test edildiği belirtildi.

#3
Foto - Orta Asya’da Türk ittifakı şahlanıyor! Tarih verildi, ağır sınıf insansız dev silahlar ortak üretilecek

Yol haritasında ayrıca ALPAR ağır sınıf insansız kara aracının da BESQARU tesisinde üretilebileceğine işaret edildi. Otokar tarafından baştan itibaren ağır sınıf insansız kara aracı olarak geliştirilen ALPAR’ın hibrit güç grubuna sahip olduğu ve piyade ile zırhlı birliklere ateş desteği sağlamak amacıyla tasarlandığı aktarıldı. Platformun hâlihazırda 30×173 mm zincir tahrikli top ve iki adet OMTAS tanksavar füzesi taşıyan MIZRAK-30 kulesiyle entegre edildiği, ayrıca farklı faydalı yük seçenekleri üzerinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

#4
Foto - Orta Asya’da Türk ittifakı şahlanıyor! Tarih verildi, ağır sınıf insansız dev silahlar ortak üretilecek

Ayrıca, Otokar’ın Kazakistan’daki Orta Asya üretim yapılanmasının yanı sıra Romanya’da da Avrupa merkezli yeni bir sanayi ağı oluşturduğu belirtildi. Romanya’nın COBRA II 4×4 tedariki kapsamında başlatılan yerel üretim iş birliğinin, Elektroland Defence ve Romanian BlueSpace Technologies ortaklığında geliştirilen 6×6 Medium-2 insansız kara aracı gibi yeni projeleri de beraberinde getireceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emir Timur

Türkistan ortaasya Türk Devletleri ile teknoloji transferi yaparak dev gibi bir Ordu çıkartıp dosta güven düşmana korku sağlamak lazım
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!
Gündem

Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine dair dünya gündemine bomba gibi düşen zehir zemberek açıklamalarda bulundu...
Camide temizlik yapan imama saldırı
Gündem

Camide temizlik yapan imama saldırı

İstanbul Bahçelievler’deki Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş, camiyi namaza hazırladığı sırada saldırıya uğradı....
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!
Gündem

Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu seyrettiğini öne sürerek Ortadoğu'yu ateşe atacak yeni bir dayatmaya giriş..
Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Gündem

Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de jandarma ekipleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı..
İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber
Dünya

İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan Temsilciler Meclisi seçiminden, İsrail karşıtı çıkışlarıyla öne çıkan partiler ve aşırı sağ güçlenerek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23