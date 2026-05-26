Orta Asya’da Türk ittifakı şahlanıyor! Tarih verildi, ağır sınıf insansız dev silahlar ortak üretilecek

Kazakistan Parlamentosu Senatosu, Türk savunma sanayiinin lider şirketlerinden Otokar ile yürütülen ortak askeri araç üretim programının 2026 yılını da kapsayan dev yol haritasını kamuoyuna açıkladı. BESQARU tesislerinde gerçekleştirilecek üretim planında, TAIMAS 8x8 ve AIBAR 4x4 gibi taktik zırhlı araçların yanı sıra 120 mm kuleli hafif tank konfigürasyonundaki TULPAR paletli piyade muharebe aracı öne çıkıyor. Yol haritasında dikkat çeken en radikal sistem ise Otokar tarafından geliştirilen, 30 mm zincir tahrikli top ve tanksavar füzeleriyle donatılmış olan hibrit güç grubuna sahip ALPAR ağır sınıf insansız kara aracının da ortak üretime dahil edilmesi oldu.