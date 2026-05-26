Altında bayram öncesi hareketlilik!
Bayram öncesi haftanın son işlem gününde gram altın başta olmak üzere birçok altın türünde geri çekilme yaşandı.
Bayram öncesi haftanın son işlem gününde gram altın başta olmak üzere birçok altın türünde geri çekilme yaşandı.
Altın fiyatlarında hareketlilik 26 Mayıs Salı günü de devam etti. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle altın fiyatları yön arayışını sürdürürken, bayram öncesi son işlem gününde düşüş dikkat çekti.
26 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Ons altın fiyatı Alış: 4.537,84 dolar Satış: 4.538,48 dolar
Gram altın fiyatı Alış: 6.703,90 TL Satış: 6.704,74 TL
Çeyrek altın fiyatı Alış: 10.936,00 TL Satış: 11.042,00 TL
Yarım altın fiyatı Alış: 21.871,00 TL Satış: 22.064,00 TL
Tam altın fiyatı Alış: 43.629,00 TL Satış: 44.020,00 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23