Dev çıkarma gemisiyle birer birer sahaya indiler! Türk Ordusu dost ülkede düğmeye bastı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev çıkarma gemisiyle birer birer sahaya indiler! Türk Ordusu dost ülkede düğmeye bastı

Türkiye ile Somali arasındaki savunma sanayii iş birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin Gorgor Komandolarına yönelik ağır zırhlı birlik eğitimlerini başlatmasıyla yepyeni bir stratejik aşamaya geçti. Mogadişu ve Isparta'daki askeri tesislerde yürütülen genişletilmiş program kapsamında, Somalili askerlere ana muharebe tanklarının kullanımı, taktik manevralar ve ağır araç bakımı gibi kritik konvansiyonel harp kabiliyetleri öğretiliyor. TCG Sancaktar çıkarma gemisiyle Mogadişu Limanı'na ulaştırılan modernize edilmiş M48 ve M60 Patton tankları sayesinde Somali ordusu, 1990'lı yıllardaki devlet çöküşünden bu yana ilk kez paletli ağır zırhlı kapasitesine yeniden kavuşmuş oldu.

Eğitim faaliyetleri, Mogadişu’daki TURKSOM Askeri Eğitim Akademisi ile Isparta kentindeki komando okulları arasında yürütülüyor. Daha önce ağırlıklı olarak piyade eğitimi verilen program kapsamında artık ağır zırhlı araç bakımı, tank operasyonları ve taktik manevra kabiliyetleri de öğretiliyor. Bu gelişme, Somali ordusunun asimetrik terörle mücadele konseptinden daha konvansiyonel harp kabiliyetlerine geçiş hazırlığı olarak değerlendiriliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Türkiye, 14 Şubat 2026 tarihinde Mogadişu Limanı’na TCG Sancaktar çıkarma gemisiyle yaklaşık 10 ila 15 adet M48 ve M60 Patton ana muharebe tankı sevk etti. Böylece Somali Ulusal Ordusu, 1990’lı yıllarda devlet yapısının çökmesinden bu yana ilk kez paletli ağır zırhlı kapasiteye yeniden kavuşmuş oldu. Tankların yanı sıra Türkiye’nin daha önce Somali’ye en az 20 adet BMC Kirpi mayına dayanıklı zırhlı araç teslim ettiği belirtildi.

Teslim edilen tankların önemli bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanılan modernize edilmiş M48A5T2 tankları oluşturuyor. Söz konusu platformlarda 105 mm M68 yivli top, termal atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçer ve hareket halindeyken isabetli atış yapabilen stabilizasyon sistemi bulunuyor. Tankların dizel motor modernizasyonu sayesinde yaklaşık 48 kilometre/saat azami hıza ve 499 kilometre operasyonel menzile ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan haberde, bu eski nesil tankların modern aktif koruma sistemlerinden yoksun olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, tanksavar güdümlü füzeler ve el yapımı patlayıcılara karşı zafiyet oluşturabileceği değerlendirildi. Ayrıca ağır zırhlı araçların bakım, yedek parça ve lojistik ihtiyaçlarının Somali ordusu açısından önemli bir yük oluşturduğu kaydedildi. Türk eğitmenlerin bu nedenle teknik bakım modüllerini doğrudan eğitim programına dahil ettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Türkiye’nin Somali’ye kısa süre önce üç adet T-129 ATAK taarruz helikopteri ile Somali Deniz Kuvvetleri için iki adet genel maksat helikopteri teslim ettiği bilgisi paylaşıldı. Teslimatların, Şubat 2024’te imzalanan savunma anlaşması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu’nun (ATMIS) 2026 ortasında ülkeden çekilmesinin planlandığı belirtilirken, Somali Ulusal Ordusu’nun güvenlik sorumluluğunu devralabilmek için operasyonel kapasitesini hızla artırmaya çalıştığı ifade edildi. Türkiye’nin Mogadişu’daki TURKSOM üssü üzerinden Somali ordusunun yeniden yapılandırılmasında merkezi rol oynadığı vurgulandı.

