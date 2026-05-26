Dev çıkarma gemisiyle birer birer sahaya indiler! Türk Ordusu dost ülkede düğmeye bastı

Haberde yer alan bilgilere göre Türkiye, 14 Şubat 2026 tarihinde Mogadişu Limanı’na TCG Sancaktar çıkarma gemisiyle yaklaşık 10 ila 15 adet M48 ve M60 Patton ana muharebe tankı sevk etti. Böylece Somali Ulusal Ordusu, 1990’lı yıllarda devlet yapısının çökmesinden bu yana ilk kez paletli ağır zırhlı kapasiteye yeniden kavuşmuş oldu. Tankların yanı sıra Türkiye’nin daha önce Somali’ye en az 20 adet BMC Kirpi mayına dayanıklı zırhlı araç teslim ettiği belirtildi.