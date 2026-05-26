Dev çıkarma gemisiyle birer birer sahaya indiler! Türk Ordusu dost ülkede düğmeye bastı
Türkiye ile Somali arasındaki savunma sanayii iş birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin Gorgor Komandolarına yönelik ağır zırhlı birlik eğitimlerini başlatmasıyla yepyeni bir stratejik aşamaya geçti. Mogadişu ve Isparta'daki askeri tesislerde yürütülen genişletilmiş program kapsamında, Somalili askerlere ana muharebe tanklarının kullanımı, taktik manevralar ve ağır araç bakımı gibi kritik konvansiyonel harp kabiliyetleri öğretiliyor. TCG Sancaktar çıkarma gemisiyle Mogadişu Limanı'na ulaştırılan modernize edilmiş M48 ve M60 Patton tankları sayesinde Somali ordusu, 1990'lı yıllardaki devlet çöküşünden bu yana ilk kez paletli ağır zırhlı kapasitesine yeniden kavuşmuş oldu.