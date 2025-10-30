Gazze için bir Kürşat ve 40 çeriye ihtiyaç var! Destan yazmaya var mısın?

Türk tarihinin en onurlu sayfalarından biri, esaret zincirlerini kırmak için canını ortaya koyan Kürşat ve 40 çerisinin destanıdır. O destan, tutsaklığa başkaldırının, özgürlüğe iman etmiş yüreklerin destanıdır. Bugün ise Gazze’de, bir destan daha yazılıyor. Çocukların çığlıkları, yıkılmış duvarların arasından yükselen dualarla karışıyor. Siyonist işgalin tankları, uçakları, bombaları... Ve tüm bu zulmün ortasında dimdik duran bir direniş ruhu: Aksa Tufanı.