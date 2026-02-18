  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
Algı balonları patladı, rakamlar konuştu! İşsizlik sayısı düşüyor
Giriş Tarihi:

Algı balonları patladı, rakamlar konuştu! İşsizlik sayısı düşüyor

Türkiye, 2025 yılını işsizliği dize getirerek kapattı. Bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi daha işbaşı yaparken, toplam istihdam 32 milyon 686 bin kişiye ulaştı. Özellikle sanayi ve hizmet sektöründeki devasa artış, Türkiye’nin durdurulamaz yükselişini tescilledi.

Masa başında "ekonomi çöktü" senaryoları yazanlar, sokağın ve üretimin gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. İşsizlik oranı son 12 çeyrektir tek haneden çıkmayarak istikrarın adı oldu. Erkeklerde işsizlik yüzde 6,7’ye kadar düşerken, Türkiye çalışmaya ve büyümeye devam ediyor.

İşsiz sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye düşmanlarının ekonomi üzerinden kurduğu kumpaslar, üretim çarklarına çarparak dağılıyor. 2025 yılının son çeyreğinde açıklanan veriler, Türkiye’nin işsizlikle mücadelede dünyaya ders verdiğini ortaya koydu. Haftalık ortalama 42,6 saatlik çalışma süresiyle alın teri döken Türk milleti, sanayiden inşaata kadar her alanda devletiyle omuz omuza vererek büyüme rakamlarını yukarı taşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı dördüncü çeyrek İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,7 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücü, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 35,9 oldu. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 14,9 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe yer aldı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi, hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8’i tarım, yüzde 20,0’ı sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 59,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat oldu . İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,6 saat olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 29,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 29,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 olarak tahmin edildi.

Reis Sevdalısı

çalışmak isteyene binlerce iş var. yetirmesini bilene verilen maaşlar zaten hayli hayli yetiyor. günümüzün en büyük sorunu şükürsüzlük, ibret almamak ve verilene tamah etmemek.
