Algı balonları patladı, rakamlar konuştu! İşsizlik sayısı düşüyor

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe yer aldı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi, hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8’i tarım, yüzde 20,0’ı sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 59,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat oldu . İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,6 saat olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 29,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 29,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 olarak tahmin edildi.