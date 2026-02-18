Bakanlık açıkladı! Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı olmuştur. Söz konusu hesaplar hakkında, erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında, adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.