Bakanlık açıkladı! Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Kurul tarafından yapılan re'sen inceleme neticesinde, ülke içerisinde bulundurulması ve üretimi yasak olan, taşınması belirli kurallara tabi bıçakların e-ticaret platformları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, söz konusu tanıtımların kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içerik ve sunumlar barındırdığı, kamu düzenini bozabilecek davranışları teşvik edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 7 e-ticaret platformu hakkında, anılan tanıtımların yer aldığı reklamlara ilişkin durdurma cezaları ile birlikte 7 milyon 585 bin 942 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.