Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

2026 yılı için hazırlanan "Dünyanın En Güçlü Özel Timleri" listesinde, Türkiye'nin seçkin birliği Bordo Bereliler operasyon kabiliyeti ve terörle mücadeledeki eşsiz başarılarıyla ilk 5 arasındaki yerini korudu. Listenin zirvesinde ABD’nin Navy SEALs ve Delta Force birimleri yer alırken, Türk özel kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki sınır ötesi tecrübeleri uzmanlardan tam not aldı. Eğitim standartları ve zorlu arazi şartlarındaki dayanıklılıklarıyla öne çıkan Bordo Bereliler, 2026 sıralamasında dünyanın en saygın askeri birimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.