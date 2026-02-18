  • İSTANBUL
Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

2026 yılı için hazırlanan "Dünyanın En Güçlü Özel Timleri" listesinde, Türkiye'nin seçkin birliği Bordo Bereliler operasyon kabiliyeti ve terörle mücadeledeki eşsiz başarılarıyla ilk 5 arasındaki yerini korudu. Listenin zirvesinde ABD’nin Navy SEALs ve Delta Force birimleri yer alırken, Türk özel kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki sınır ötesi tecrübeleri uzmanlardan tam not aldı. Eğitim standartları ve zorlu arazi şartlarındaki dayanıklılıklarıyla öne çıkan Bordo Bereliler, 2026 sıralamasında dünyanın en saygın askeri birimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

1
#1
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

Dünya genelinde operasyon kabiliyeti, eğitim standardı ve sahadaki başarılarıyla öne çıkan özel kuvvetler birimleri, 2026 listesiyle yeniden gündeme geldi. Uzman analizleri ve açık kaynak verilerle hazırlanan sıralamada ABD'den Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya pek çok ülkenin elit timleri yer aldı. Türkiye'nin seçkin birliği Bordo Berelilerin konumu dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü özel timleri 2026 listesi...

#2
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

25. SOG – İSVEÇ • Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti • Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

#3
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

24. FSK – NORVEÇ • Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği • Başarı: Barışı koruma görevleri

#4
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

23. EKAM – YUNANİSTAN • Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık • Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

#5
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

22. GEO – İSPANYA • Özellik: Terörle mücadele odaklı birim • Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

#6
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

21. KOPASSUS – ENDONEZYA • Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum • Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

#7
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

20. KCT – HOLLANDA • Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman • Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

#8
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

19. BOPE – BREZİLYA • Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi • Başarı: Favela güvenlik operasyonları

#9
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

18. UNİT 777 – MISIR • Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları • Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

#10
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

17 SAT – JAPONYA • Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi • Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

#11
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

16. SSG – PAKİSTAN • Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı • Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

#12
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

15. NZSAS – YENİ ZELANDA • Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik • Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

#13
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE • Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki • Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

#14
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

13. JW GROM – POLONYA • Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı • Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

#15
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

12. GIS – İTALYA • Özellik: Terörle mücadele yetkinliği • Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

#16
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN • Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları • Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

#17
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

10. SASR – AVUSTRALYA • Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı • Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

#18
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN • Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale • Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

#19
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

8. GSG 9 – ALMANYA • Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı • Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

#20
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

7. JTF2 – KANADA • Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti • Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

#21
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

6. GIGN – FRANSA • Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri • Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

#22
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

5. SHAYETET 13 – İSRAİL • Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık • Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

#23
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı. Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.

#24
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

3. SPETSNAZ – RUSYA • Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman • Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar

#25
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık • Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma • Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu

#26
Foto - Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! Bordo Bereliler listeyi zangır zangır salladı

1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD • Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti • Başarı: Usame Bin Ladin operasyonu

Alî

Utanmasalar 14 . Sıraya koyacaklar. Geç bunları. Bizim Memet bunları çarpar böler,toplar.
