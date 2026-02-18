  • İSTANBUL
İstanbul’u bırakıp köyüne döndü! 100 koyunla başladı, 680’e ulaştı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’u bırakıp köyüne döndü! 100 koyunla başladı, 680’e ulaştı

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Feyat Polat, yıllarca çalıştığı İstanbul’dan memleketine dönerek hayvancılığa başladı. Devlet desteğiyle aldığı 100 koyun 4 yıl içinde 680’e ulaştı.

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Köycük Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk babası Feyat Polat, 17 yıl boyunca İstanbul’da inşaatlarda çalıştıktan sonra memleketine dönme kararı aldı. Devletin “köye dönüş” projesi kapsamında aldığı koyunlarla küçükbaş hayvancılığa başlayan Polat, zorlu kış şartları ve su sıkıntısına rağmen sürüsünü kısa sürede büyüterek geçimini bu işten sağlamaya başladı.

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Köycük Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk babası Feyat Polat, 17 yıl önce ailesiyle İstanbul’a yerleşip, inşaatlarda çalışmaya başladı. Yıllarca burada çalışarak geçimini sağlayan Polat, 5 yıl önce doğup büyüdüğü mahallesine geri döndü. Memleketinde hayvancılık yapmaya karar veren Polat, devletin 'Köye dönüş' projeleri kapsamında sağladığı destekten yararlanıp, 100 koyun aldı. Mahallede kurduğu çiftlikte küçükbaş yetiştiriciliğine başlayan Polat, sürüdeki koyun sayısını 4 yılda 680’e çıkardı.

Kış aylarında kar, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen her gün hayvanlarının bakımını yaptığını belirten Feyat Polat, "Çalışmak için gittiğim İstanbul'dan memleketime geri döndükten sonra hayvancılık yapmaya karar verdim. Devlet destekli proje kapsamında 100 koyun aldım. 4 yıl içinde bu sayıyı 680’e çıkardım. 8 çocuğum var. Geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum" dedi.

Bölgede su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Polat, "Zaman zaman hayvanlarım için aracımla su taşımak zorunda kalıyorum. Yetkililerden destek talep ettim. Onlar da bu sorunu çözeceklerini söylediler. Coğrafi koşulları zor bir bölgede yaşadığımız için burada küçükbaş beslemek de haliyle zor oluyor. Tüm zorluklara rağmen bu işi seviyorum" diye konuştu.

