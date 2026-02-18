İstanbul’u bırakıp köyüne döndü! 100 koyunla başladı, 680’e ulaştı

Bölgede su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Polat, "Zaman zaman hayvanlarım için aracımla su taşımak zorunda kalıyorum. Yetkililerden destek talep ettim. Onlar da bu sorunu çözeceklerini söylediler. Coğrafi koşulları zor bir bölgede yaşadığımız için burada küçükbaş beslemek de haliyle zor oluyor. Tüm zorluklara rağmen bu işi seviyorum" diye konuştu.