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Yaşam
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Fotoğraf tutkunlarının rotası: Frig Vadisi

2024-04-24 17:34:29
Fotoğraf tutkunlarının rotası: Frig Vadisi

Fotoğraf tutkunları manzarasıyla dikkat çeken Frig Vadisi'ni mesken tuttu.

#1
Foto - Fotoğraf tutkunlarının rotası: Frig Vadisi

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar il sınırlarında bulunan Frig Vadisi, ziyaretçilerine sergilediği kartpostallık görüntüler ile beğeni topluyor.

#2
Foto - Fotoğraf tutkunlarının rotası: Frig Vadisi

Frigya medeniyetinden izler taşıyan ve içerisinde çok sayıda kilise ile kral mezarı bulunduran Frig Vadisi, ziyaretçilerine hem tarihi hem görsel şölen sunuyor.

#3
Foto - Fotoğraf tutkunlarının rotası: Frig Vadisi

Özellikle yaz aylarında yoğun şekilde ziyaretçi akını alan bölgeye giden fotoğrafçılar, karşılaştıkları kartpostallık manzaraları fotoğraflamayı ihmal etmiyorlar. Özellikle yeşil ile kahverengi tonlarının birbirine uyumunu ve yerli halkın tarihi dokularla bir arada devam eden yaşantısını fotoğraflara yansıtan fotoğrafçılar, seyrine doyum olmayan kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor.

#4
Foto - Fotoğraf tutkunlarının rotası: Frig Vadisi

Tarihi dokusuyla vatandaşların ilgi odağı olan bölgede çektiği fotoğraflarla beğeni toplayan fotoğraf sanatçısı Hadi Mousavi, “Frig Vadisi ve benzeri alanlar, biz fotoğrafçılar için büyük fırsatlar hatta görevler oluşturuyor. Özellikle yeşil ve kahverengi uyumunun rahatlıkla yakalandığı bölgeye yapılan gezilerde muhteşem fotoğraflar çekme imkanımız oluşuyor.

#5
Foto - Fotoğraf tutkunlarının rotası: Frig Vadisi

Tarihi dokunun ve doğanın güzelliği birbirini tamamlıyor. Ben bir fotoğrafçı olarak imkanım olan her zaman bu tarz yerlere gitmeye ve kırsal turizmin tanıtımına destek olmaya çalışıyorum. Frig Vadisi son zamanlarda gittiğim bölgeler arasında görsel açıdan en zengin olanlardan birisiydi” dedi.

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