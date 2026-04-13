Fırtına, Onuachu’nun yokluğunda esmiyor
Süper Lig'de zirveye oynayan Trabzonspor, Paul Onuachu’nun yokluğunda önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavili ekip, Nijeryalı yıldızın oynamadığı 4 maçta 7 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
TRT Spor’un haberine göre zirve yarışında kritik puan kaybı yaşayan bordo mavililerde, Paul Onuachu sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamadı. 64 puanla üçüncü sırada yer alan Karadaniz temsilcisi, Nijeryalı oyuncunun görev almadığı maçlarda şampiyonluk yolunda yara aldı.
Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. 18’inci hafta mücadelesinde Kocaelispor’u mağlup eden Fatih Tekke ve öğrencileri, diğer maçları 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamladı.
Karadeniz ekibi, Onuachu'dan yoksun çıktığı Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor maçlarında 1'er puana razı oldu, Gençlerbirliği’ne ise yenildi. Böylece bordo-mavililer, 31 yaşındaki golcü oyuncunun görev alamadığı 4 maçta 7 puan kaybetti.
Trabzonspor, Paul Onuachu’nun gol attığı 18 karşılaşmada ise 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Paul Onuachu, geçen sezon 21 maçta 15 gole imza atmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 25 maçta 22 gol kaydetti. Onauchu, ligde RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov’un 4 gol önünde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
