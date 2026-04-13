Fırtına, Onuachu’nun yokluğunda esmiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig'de zirveye oynayan Trabzonspor, Paul Onuachu’nun yokluğunda önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavili ekip, Nijeryalı yıldızın oynamadığı 4 maçta 7 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TRT Spor’un haberine göre zirve yarışında kritik puan kaybı yaşayan bordo mavililerde, Paul Onuachu sakatlığı nedeniyle bu maçta görev alamadı. 64 puanla üçüncü sırada yer alan Karadaniz temsilcisi, Nijeryalı oyuncunun görev almadığı maçlarda şampiyonluk yolunda yara aldı.

Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. 18’inci hafta mücadelesinde Kocaelispor’u mağlup eden Fatih Tekke ve öğrencileri, diğer maçları 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamladı.

Karadeniz ekibi, Onuachu'dan yoksun çıktığı Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor maçlarında 1'er puana razı oldu, Gençlerbirliği’ne ise yenildi. Böylece bordo-mavililer, 31 yaşındaki golcü oyuncunun görev alamadığı 4 maçta 7 puan kaybetti.

Trabzonspor, Paul Onuachu’nun gol attığı 18 karşılaşmada ise 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Paul Onuachu, geçen sezon 21 maçta 15 gole imza atmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 25 maçta 22 gol kaydetti. Onauchu, ligde RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov’un 4 gol önünde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı
Sosyal Medya

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde doktorluk yapan Mehmet Özen, mesleki kariyerini Türkiye’de sürdürme kararı almasının ard..
Cindoruk’u iyi bilmezdik! "İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı"
Gündem

Cindoruk’u iyi bilmezdik! “İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı”

CHP’nin akıl hocalarından Hüsamettin Cindoruk, günahlarıyla gitti. 28 Şubat darbesinde önemli rolü bulunan, vesayetin yanında yer alan Cindo..
CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu
Gündem

CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılında Manisa'da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile beraber hunharca mesir macunu dağıttığı gör..
Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!
Gündem

Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, teröristbaşı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik rezil sözlerine karşı tokat gibi bir cevap ..
Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi
Dünya

Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın adeta hakaretlerine maruz kalan Papa 14'üncü Leo'dan merakla beklenen cevap geldi. Trump ile bir tartışmaya girm..
Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!
Gündem

Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!

Irak siyasetinde haftalardır süren heyecanlı bekleyiş yerini resmi devir teslim törenine bıraktı. Başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Saray..
