Filmleriyle kendimizi sorgulatan dünyaca ünlü 10 yönetmen

• Asgar Ferhadi, Altın Küre ödüllü İranlı yönetmen. Akademi Ödüllerinin yabancı diller kategorisinde de iki adet Oscar ödülü var. En iyi filmleri: Bir Ayrılık, Elly Hakkında, Güzel Şehir, Satıcı, Çarşamba Ateşi, Herkes Biliyor, Canaan, The Nigt
• Charlie Chaplin, sinema severler komedyen olarak tanısa da 80’e yakın filmin yönetmenliğin üstlenmiştir. Mizahı bir silah gibi kullanan Chaplin, modern insanın varoluş bunalımını kara mizah olarak perdeye yansıtmayı başarmıştır. City Lights, The Gold Rush, Modern Time, en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.
• Francis Ford Coppola, Mario Puzo’nun ölümsüz eseri ‘Baba’ isimli eserini sinemaya kazandıran ve bir çığır açan yönetmen…
• Guillermo del Toro, zihin dünyasını sinemaya aktaran ve izleyicilerine ‘yok artık’ dedirten dahi yönetmen. Hellboy Serisi, Cronos, El Espinazo Del Diablo, Pasific Rim
• Quentin Tarantino, şiddettin sinematografisini çeken yönetmen… şiddete meyyali, sanatı sevmesinden… En iyi filmleri: Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Django Unchained, Inglourious Basterds.
• Nuri Bilge Ceylan, Türkiye’nin Tarkovski’si dense de kendine özgü bir çizgi yakalamış ve bu alanda da oldukça orijinal filmler çekebilmiş bir isim… sahi kim istemez ki, Bir Zamanlar Anadolu’da filminde, soğuk bir sonbahar gecesinde, muhtarın evinde hazırlanan o köy sofrasını oturmayı...
• Stanley Kubrick, filmleriyle insan benliğinin ötesine geçmeye başarmış bir isim. The Shining, Clockwork Orange, 2001: A Space Odessey, Full Metal Jacket
• Woody Allen, mizahı ve güldürüyü aynı potada birleştiren yönetmen… En iyi filmleri: Annie Hall, Midnight In Paris, Sweet And Lowdown, Vicky Cristina Barcelona
• Clint Eastwood, yönetmenliği de oyunculuğu gibi göz doldurdu. En iyi filmleri: Unforgiven, Million Dollar Baby, Mystic River, Changeling, Letters From Iwa Jima