2024-07-09 13:07:57 Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı
İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den gelen iki sevgili tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Polis, şikayet üzerine harekete geçerek Münih uçağında kaçmak üzere olan bir şüpheliyi 15 bin euro ile yakaladı. Olayın organizatörü olduğu iddia edilen kadının ise aynı gün Paris'e gittiği belirlendi. Polis, kadın ve Türkiye'deki işbirlikçilerini arıyor.