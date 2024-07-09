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Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

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Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

2024-07-09 13:07:57
Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den gelen iki sevgili tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Polis, şikayet üzerine harekete geçerek Münih uçağında kaçmak üzere olan bir şüpheliyi 15 bin euro ile yakaladı. Olayın organizatörü olduğu iddia edilen kadının ise aynı gün Paris'e gittiği belirlendi. Polis, kadın ve Türkiye'deki işbirlikçilerini arıyor.

#1
Foto - Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

Olay Kağıthane’de bir emlak ofisinde 3 Temmuz günü meydana geldi. İddialara göre, emlakçı M.G.’ye bir başka emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi. M.G. daireyi 3.2 milyon euro üzerinden ilana koydu. Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Emlakçıya "evin satış bedelini 4 milyon euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim aradaki 800 bin euroyu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz" dedi.

#2
Foto - Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

İki sevgili aynı uçakta farklı takside Emlakçı M.G. bu teklifi kabul edince İngiliz kadın Florentina G.’nin akıl almaz planı devreye girdi. Emlakçıya "Ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim" dedi. Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.’nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.

#3
Foto - Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

Euro alıp riyal bıraktı Florentina G. hemen Kağıthane’deki emlak ofisine geldi. M.G. 400 bin euroyu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı duruma itiraz etti, 'komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır' dedi. Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı. 14 milyon lira yerine 5 bin lira koydu Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Hemen zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta euro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

#4
Foto - Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

Polis zamanla yarıştı Hayatının şokunu yaşan emlakçı hemen durumu polise bildirdi. Aynı gün içinde haber alan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri daha konunun ihbarı gelir gelmez meseleyi anladı. Ama yurtdışından vurgun için gelen sevgililerin planı kusursuz işliyordu. Tecrübeli Dolandırıcılık Büro ekipleri için zamanla yarış başladı. Paraları tuvalette teslim etti Şüphelileri yurtdışına çıkmadan yakalamaları gerekiyordu. Ekipler emlak ofisine gelip zarfı değiştiren kadını yüzlerce kamera izleyerek adım adım takip etti. Kadın paraları aldıktan sonra önce Kapalıçarşı'ya gitti. Orada bir mağazadan alışveriş yapıp kılık değiştirdi. Ardından da Aksaray’da bir restorana oturdu. Kısa süreliğine lavaboya gitti, onun peşinden ise şimdiye kadar işin içinde olmayan iş ortağı sevgilisi aynı kapıdan içeri girdi. 30 saniye sonra yine birbirlerini tanımıyorlarmış gibi oradan ayrıldılar.

#5
Foto - Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

Münih uçağında kaçmak üzereyken yakalandı Amaçları izlerini kaybettirmek olan iki suç ortağı, adım adım takip edildi. Çalışmalar sonuç verdi. İki şüphelinin yurt dışına çıkış yapmak için havalimanında olduğu belirlendi. Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, şüpheli sevgililerden Gıanı Nıcosur S.’yi Münih uçağında yakaladı. Paraların bir kısmı da o adamın üzerinde bulundu.

#6
Foto - Film sahnesi değil gerçek! İngiliz kadına bulaşan emlakçı hayatının şokunu yaşadı

“Ben önceden tanımıyorum bir gecelik ilişkimiz oldu” Yapılan çalışmalarda İngiliz kadının ise dakikalar önce Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan İngiltere vatandaşı ve Romanya pasaportlu Gıanı Nıcusor; Florentina’yı daha önceden hiç tanımadığını buradayken bir geceliğine ilişki yaşadığını iddia etti. paraların da kendi parası olduğunu öne sürdü. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis şimdi kaçan İngiliz kadının ve onun olası yurtiçindeki işbirlikçilerinin peşine düştü.

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