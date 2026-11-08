Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklileri kapsayacak adil ve hakkaniyetli bir maaş düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Düzenlemede yaş ve prim gün sayısının önemli kriterler olduğunu belirten Işıkhan, en düşük emekli aylığı için ayrı bir yasal düzenleme gerektiğini söyledi. Bakan Işıkhan ayrıca genç istihdamına 472,3 milyar lira kaynak ayrıldığını ve 20 milyon raporlu ilaç kullanıcısı için yeni bir dijital sistem hazırlandığını duyurdu.