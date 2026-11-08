Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda mevcut düzenlemeden farklı bir yasal süreç gerektiğine dikkat çekti. En düşük emekli maaşının geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farkları dikkate alınarak belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, bu konuda da adalet ilkesinin gözetileceğini ifade etti. Işıkhan, "En düşük emekli aylığı konusunda ayrı bir kanuni düzenleme gerekiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi en düşük emekli aylığı enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarıyla birlikte belirleniyor. Burada da adaleti gözeterek hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.