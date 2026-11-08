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Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

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Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklileri kapsayacak adil ve hakkaniyetli bir maaş düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Düzenlemede yaş ve prim gün sayısının önemli kriterler olduğunu belirten Işıkhan, en düşük emekli aylığı için ayrı bir yasal düzenleme gerektiğini söyledi. Bakan Işıkhan ayrıca genç istihdamına 472,3 milyar lira kaynak ayrıldığını ve 20 milyon raporlu ilaç kullanıcısı için yeni bir dijital sistem hazırlandığını duyurdu.

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Foto - Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın sorularını cevapladı. Çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Emeklilerin gelirlerini iyileştirmek amacıyla farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Bakan Işıkhan, düzenlemenin kapsamı belirlenirken prim gün sayısı ve yaş gibi kriterlerin de dikkate alındığını ifade etti.

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Foto - Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

Emekli aylıklarına yönelik çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirten Işıkhan, farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi. Düzenlemenin temel amacının emekliler arasında adaleti sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenleme hayata geçireceğiz ve emekli aylıklarına yansıtacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısının ardından emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulduğunu açıkladığını hatırlatan Işıkhan, henüz çalışmaların tamamlanmadığını belirtti. Prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin önemli olduğunu ifade eden Bakan, düzenlemenin bu unsurlar dikkate alınarak şekillendirileceğini söyledi.

#3
Foto - Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda mevcut düzenlemeden farklı bir yasal süreç gerektiğine dikkat çekti. En düşük emekli maaşının geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farkları dikkate alınarak belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, bu konuda da adalet ilkesinin gözetileceğini ifade etti. Işıkhan, "En düşük emekli aylığı konusunda ayrı bir kanuni düzenleme gerekiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi en düşük emekli aylığı enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarıyla birlikte belirleniyor. Burada da adaleti gözeterek hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Foto - Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

Sosyal Güvenlik Kurumunun mali durumuna ilişkin verileri de paylaşan Işıkhan, SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranında yıllar içinde önemli bir değişim yaşandığını belirtti. Bakan, 2002 yılında yüzde 71,5 olan bu oranın 2026 yılı sonunda yüzde 88'e ulaşmasını beklediklerini açıkladı. SGK açığının milli gelire oranının ise 2002 yılında binde 22 seviyesindeyken 2026 sonunda binde 1,2'ye gerilemesinin öngörüldüğünü ifade etti. Işıkhan, sistemin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek için istihdamın artırılmasına odaklandıklarını söyledi. Türkiye'nin yaşlanan nüfus yapısına da dikkat çeken Bakan, iş gücüne katılımın ve prim gelirlerinin artırılmasının sosyal güvenlik sisteminin geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı.

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Foto - Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

Türkiye'deki istihdam verilerine de değinen Işıkhan, işsizlik oranının 41 aydır tek hanelerde seyrettiğini açıkladı. Eylül 2026 verilerine göre iş gücünün 35,4 milyon, istihdam edilen kişi sayısının 32,4 milyon, işsiz sayısının ise 2,9 milyon olduğunu belirten Bakan, işsizlik oranının yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Orta Vadeli Program ve Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında istihdamı artırmaya, işsizliği azaltmaya ve çalışanların mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik politikaların sürdürüldüğünü ifade eden Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatında oluşturacağı değişimlere de hazırlık yaptıklarını söyledi.

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Foto - Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi

Bakan Işıkhan, Türkiye'de raporlu ilaç kullanan yaklaşık 20 milyon vatandaş bulunduğunu belirterek bu kişilere yönelik yeni bir dijital sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. E-Devlet'e entegre edilmesi planlanan uygulama sayesinde vatandaşların raporlu ilaçlarını sistem üzerinden takip edebileceğini söyledi. Yeni uygulamanın hastaların işlemlerini kolaylaştıracağını ifade eden Işıkhan, raporlu ilaçların her defasında doktora gidilerek yeniden yazdırılması ihtiyacının azaltılmasının amaçlandığını belirtti. Sistemin ayrıntıları üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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