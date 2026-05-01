Fiat'tan indirim müjdesi: İşte güncel fiyatlar!
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Fiat'ın güncel kampanyaları kontrol edildiğinde hem Egea Cross hem de Sedan araçta indirim olduğu görüldü.
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Fiat'ın güncel kampanyaları kontrol edildiğinde hem Egea Cross hem de Sedan araçta indirim olduğu görüldü.
Fiat, Türkiye'deki binlerce insanın dikkatini çeken otomotiv şirketlerinden biri. Bünyesinde; Egea, Grande Panda ve 600 dahil olmak üzere birçok farklı modeli bulunduruyor. Ayrıca Fiat otomotiv şirketinin yoğun ilgi gören modellerinden biri Egea. Egea Sedan ve Cross aracın güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, tüm versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Peki, Egea araçlardaki kampanyanın detayları neler?
TÜM EGEA ARAÇLARDA İNDİRİM Fiat otomotiv şirketinin güncel kampanyaları kontrol edildiğinde, Egea Cross ve Sedan araçta indirim olduğu görüldü. Bu indirimler versiyona göre değişiyor. Sedan araçta 110.000 TL ile 50.000 TL arasında, Cross araçta 50.000 TL ile 100.000 TL arasında indirim var.
FIAT EGEA SEDAN VE CROSS FİYAT LİSTESİ Egea Cross ve Sedan araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda her iki aracın da 30 Nisan 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.
Versiyonu: Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.539.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.429.900 TL. İndirim: 110.000 TL. Versiyonu: Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.729.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.679.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.599.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.499.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.779.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.729.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.659.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.559.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.889.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.789.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Versiyonu: Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.764.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.714.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.854.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.754.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.913.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.863.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 2.039.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.989.900 TL. İndirim: 50.000 TL./ kaynak: akşam
