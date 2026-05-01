  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mersin’de yüzleri güldüren hasat! Kilosu 600 TL’den satılıyor İyi haber geldi! Sergen Yalçın'dan onay çıktı! Beşiktaş yeni stoperini Fransa'da buldu Bunu kimse beklemiyordu: Kuruluş Orhan dizisinden kötü haber geldi Dünyanın en kalabalık orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin listedeki yeri Fatura öderken aman dikkat! Yeni dönem resmen başladı: Haberi olmayan binlerce lira fazla verecek Fiat'tan indirim müjdesi: İşte güncel fiyatlar! Hiç kimse bunu beklemiyordu ama kapıya dayandılar! Tarihe geçecek transfer için müthiş rakam... Finale götürecek gol! Demir Ege Tıknaz Braga'ya umut oldu Ayakkabılarınızın kötü kokmasından mı şikayetçisiniz? Gece içine bir kaşık koyun rahata erin... Tam 1500 yıldır uykudaydı! 5 ilimizi kapsayan 7’lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Fiat'tan indirim müjdesi: İşte güncel fiyatlar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Fiat'ın güncel kampanyaları kontrol edildiğinde hem Egea Cross hem de Sedan araçta indirim olduğu görüldü.

#1
Fiat, Türkiye'deki binlerce insanın dikkatini çeken otomotiv şirketlerinden biri. Bünyesinde; Egea, Grande Panda ve 600 dahil olmak üzere birçok farklı modeli bulunduruyor. Ayrıca Fiat otomotiv şirketinin yoğun ilgi gören modellerinden biri Egea. Egea Sedan ve Cross aracın güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, tüm versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Peki, Egea araçlardaki kampanyanın detayları neler?

#2
TÜM EGEA ARAÇLARDA İNDİRİM Fiat otomotiv şirketinin güncel kampanyaları kontrol edildiğinde, Egea Cross ve Sedan araçta indirim olduğu görüldü. Bu indirimler versiyona göre değişiyor. Sedan araçta 110.000 TL ile 50.000 TL arasında, Cross araçta 50.000 TL ile 100.000 TL arasında indirim var.

#3
FIAT EGEA SEDAN VE CROSS FİYAT LİSTESİ Egea Cross ve Sedan araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda her iki aracın da 30 Nisan 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.

#4
Versiyonu: Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.539.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.429.900 TL. İndirim: 110.000 TL. Versiyonu: Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.729.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.679.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.599.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.499.900 TL. İndirim: 100.000 TL.

#5
Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.779.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.729.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.659.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.559.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.889.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.789.900 TL. İndirim: 100.000 TL.

#6
Versiyonu: Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.764.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.714.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.854.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.754.900 TL. İndirim: 100.000 TL.

#7
Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.913.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.863.900 TL. İndirim: 50.000 TL. Versiyonu: Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 2.039.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.989.900 TL. İndirim: 50.000 TL./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23