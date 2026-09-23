Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok

Rekabet Kurulu tarafından işgücü piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı uzlaşma yoluyla sonlandıran Türkiye Garanti Bankası, KAP'a yaptığı açıklamada devasa bir idari para cezası ödeyeceğini duyurdu. Kanun ihlali iddialarını ortadan kaldırmak adına uzlaşma masasına oturan banka, toplamda yaklaşık 1,55 milyar lira tutarındaki rekor cezayı ödeyerek soruşturma dosyasını kapatma kararı aldı. Finans çevrelerinde büyük ses getiren bu ağır yaptırım, bankacılık sektöründe rekabet denetimlerinin ne kadar sertleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.