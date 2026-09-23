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Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok

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Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok

Rekabet Kurulu tarafından işgücü piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı uzlaşma yoluyla sonlandıran Türkiye Garanti Bankası, KAP'a yaptığı açıklamada devasa bir idari para cezası ödeyeceğini duyurdu. Kanun ihlali iddialarını ortadan kaldırmak adına uzlaşma masasına oturan banka, toplamda yaklaşık 1,55 milyar lira tutarındaki rekor cezayı ödeyerek soruşturma dosyasını kapatma kararı aldı. Finans çevrelerinde büyük ses getiren bu ağır yaptırım, bankacılık sektöründe rekabet denetimlerinin ne kadar sertleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok

Garanti BBVA, Rekabet Kurulu soruşturmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Bankadan yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

#2
Foto - Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok

Açıklamada, Rekabet Kurulu'nun yürütülmekte olan soruşturmanın banka bakımından uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verilerek banka tarafından yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeneceği belirtildi.

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Foto - Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlgi: 24.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi'de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligat ile işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bankamız hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

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Foto - Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok

Rekabet Kurulunun (Kurul) 26-19/601-237 sayılı uzlaşma kararı uyarınca, yürütülmekte olan soruşturmanın Bankamız bakımından, Kurul'un uzlaşma koşulları ve yürütülen süreç akabinde uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Bankamızca 1.547.608.979,25 TL tutarında idari para cezası ödenerek süreç tamamlanacaktır.

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Foto - Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok

Bilgilerinize sunarız."

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