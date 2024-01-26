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Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

2024-01-26 08:58:19
Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 90+4'te Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandığı Başakşehir maçı sonrası ortalık karıştı. 11 sarı kart ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin maçın son düdüğüyle birlikte Başakşehirli Deniz Türüç adeta çileden çıktı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, takım arkadaşları ve hocası Çağdaş Atan'ın zor sakinleştirdiği Deniz Türüç'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

BAŞAKŞEHİR'DEN DENİZ TÜRÜÇ AÇIKLAMASI Başakşehir Futbol Kulübü, "Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında, rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Türüç'ü, yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik. Şampiyonluk yarışında birçok kez yer almış ve 2020 yılında da şampiyon olmuş bir kulüp tecrübesine dayanarak, rakip takımın yöneticisinin böyle bir tutum sergilemesini yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

#2
Foto - Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

TÜRÜÇ, KENARDAKİ DUBALARI TEKMELEDİ Takım arkadaşları ve kulüp yöneticilerinin bir türlü sakinleştiremediği Deniz Türüç'ün o anları tribünden kaydedildi. Deneyimli oyuncu tünel çıkışındaki dubaları tekmeleyerek soyunma odasına gitti.

#3
Foto - Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

DENİZ TÜRÜÇ MAÇ SONUNDA ÇILGINA DÖNDÜ Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Deniz Türüç, maçın son düdüğünden sonra adeta çılgına döndü.

#4
Foto - Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

SERHAT AKIN'DAN DENİZ TÜRÜÇ'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER Fenerbahçeli oyunculara gösterdiği tutum sebebiyle sarı-lacivertli camianın büyük tepkisini çeken Deniz Türüç için eski Fenerbahçeli oyuncu Serhat Akın zehir zemberek sözler söyledi. Serhat Akın, Youtube yayınında oyuncu için çok sert sözler sarf etti.

#5
Foto - Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

"Nasıl vurabilir Batshuayi'ye! Çakal! Deniz Türüç doğuştan Başakşehirli mi kardeşim! Bu adamın Fenerbahçe ile derdi. Anlayın artık bunu, herkes Fenerbahçe'ye karşı çok motive."

#6
Foto - Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

"BÖYLE BİR ŞEREFSİZLİK VAR MI YA!" "O yüzden hepimiz mücadele etmemiz lazım. Bu Trabzon geçen hafta kendi evinde 5 tane yemedi mi? Ya bir tane yabancı cisim atılmadı. Bize çakı atıyorlardı Trabzon'da. Benim çıldırmam mı lazım bir şeyleri anlamanız için? Birazcık uyanın artık. Deniz Türüç kim? Fenerbahçe forması giymedi mi?" "Gelsin, ben taraftar olsam onu sokmam. Her ayağına top aldığında baskı kurarım. Böyle bir şerefsizlik var mı ya! Sen nasıl adama vuruyorsun! Batshuayi sana ne yaptı kardeşim!"

#7
Foto - Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

"BU ADAMIN FENERBAHÇE İLE DERDİ" Serhat Akın, Deniz Türüç ile ilgili şu sözleri söyledi: "Belhanda, Galatasaray'da oynamadı mı? Oynadı. Üçlü çektiriyor mu Galatasaray'ın stadında? Deniz Türüç, Fenerbahçe'de oynadı mı? Lan Batshuayi'ye vuruyor!" SELAHATTİN BAKİ: "DENİZ TÜRÜÇ'E YAZIKLAR OLSUN" Maçın ardından olaylarla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Deniz Türüç için çarpıcı sözler söyledi. İşte Selahattin Baki'nin o sözleri: "Bazı gerginliklerde ön plana çıkan Deniz Türüç bizim eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Ben şimdi sadece yazıklar olsun diyeyim. Ama taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir"

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