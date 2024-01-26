Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

"BÖYLE BİR ŞEREFSİZLİK VAR MI YA!" "O yüzden hepimiz mücadele etmemiz lazım. Bu Trabzon geçen hafta kendi evinde 5 tane yemedi mi? Ya bir tane yabancı cisim atılmadı. Bize çakı atıyorlardı Trabzon'da. Benim çıldırmam mı lazım bir şeyleri anlamanız için? Birazcık uyanın artık. Deniz Türüç kim? Fenerbahçe forması giymedi mi?" "Gelsin, ben taraftar olsam onu sokmam. Her ayağına top aldığında baskı kurarım. Böyle bir şerefsizlik var mı ya! Sen nasıl adama vuruyorsun! Batshuayi sana ne yaptı kardeşim!"