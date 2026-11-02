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Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den olay sözler! Sahaya çıkmak istemeyen kim?

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Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den olay sözler! Sahaya çıkmak istemeyen kim?

Fenerbahçe'de kazan gittikçe kaynıyor.

#1
Foto - Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den olay sözler! Sahaya çıkmak istemeyen kim?

Aziz Yıldırım'a aba altından sopa gösteren Hakan Safi, "Sahaya çıkmak istemiyorlar" diyerek bazı futbolcuları ateşe attı; özellikle de Kerem Aktürkoğlu'nu.

#2
Foto - Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den olay sözler! Sahaya çıkmak istemeyen kim?

Sezon başında Aziz Yıldırım'a seçimi kaybeden Hakan Safi, üst üste gelen Galatasaray ve Göztepe hezimetlerinden sonra ortaya çıktı... Rakibi Aziz Yıldırım'ı kanatlarının altına aldığını ima eden "barışçıl" bir muhalefet lideri konuşması yaptı.

#3
Foto - Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den olay sözler! Sahaya çıkmak istemeyen kim?

Ancak bu konuşmanın içinde yer alan, “Topçularla konuşuyoruz, onların da moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar" sözleri Hakan Safi'nin açıklamaları arasında en fazla öne çıkanı oldu. Pek çoklarına göre Safi'nin bahsettiği topçu, son haftalarda Fenerbahçe taraftarlarıyla sorunlar yaşayan Kerem Aktürkoğlu.

#4
Foto - Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den olay sözler! Sahaya çıkmak istemeyen kim?

Slavia maçında Fenerbahçe taraftarına "bravo" diyen, Göztepe maçında da el kol hareketleri yapan Kerem'in ilk andaki transferini eski yönetici olarak Safi üstlenmişti.

#5
Foto - Fenerbahçe’de tansiyon yükselirken Hakan Safi’den olay sözler! Sahaya çıkmak istemeyen kim?

Ancak daha sonra Safi, Aziz Yıldırım ile görüşerek Kerem'in ödemelerini kulübe devretmişti.

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