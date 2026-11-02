Bu da Ekosistem'in Bakırköy ayağı! 585 milyonluk ‘gölge müdür’ vurgunu

İŞÇİ KADROSUNDAN MÜDÜRLÜĞE İhraç kararının ardından devreye giren mekanizmayla Sapa, Bakırköy Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden birine "işçi" statüsünde işe alındı. Ancak kâğıt üzerindeki bu işçi kadrosu sadece bir kılıftan ibaret kaldı. İmamoğlu'na da yakınlığıyla bilinen Nusret Sapa, iştirak şirketi personeli görünmesine rağmen Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini fiilî ve gayriresmî olarak sürdürmeye devam etti. İçeride yürütülen gayriresmî hiyerarşide resmiyet kılıfı ise Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz üzerinden sağlandı.