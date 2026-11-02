Bu da Ekosistem'in Bakırköy ayağı! 585 milyonluk ‘gölge müdür’ vurgunu
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat ve rüşvet' soruşturmasında tutuklananlardan biri de Nusret Sapa idi. Sapa’nın Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nü gayriresmi olarak yönettiği ve ihalelere imza attığı belirlendi. Nusret Sapa'nın talimatları Ekrem İmamoğlu'nun A takımından aldığı ortaya çıktı. Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 2024-2026 yılları arasında 42 farklı ihale dosyasında 585 milyon liralık kamu zararı oluştuğu saptanmıştı.