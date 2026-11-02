Çalışan anneleri yakından ilgilendiriyordu! Yargıtay’dan doğum izni ile ilgili emsal karar
Yargıtay, milyonlarca çalışan anneyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı ve kadın işçinin doğum izni sonrası uzmanlığı dışında bir işte çalışmaya zorlanmasının ayrımcılık tazminatını gerektirdiğine hükmetti. Hem çalışıp hem çocuk yetiştiren annelerin yüzünü güldüren emsal kararla birlikte doğum izninden dönen kadın işçilere yönelik düşük zam, biriminin rızası dışında değiştirilmesi uygulaması ayrımcılık tazminatı sebebi sayılacak. İşte kararın ayrıntıları…