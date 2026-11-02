CİMER’e teşekkür mesajları yağdı: Vatandaşların memnuniyeti dikkat çekti

YAVRU LEYLEK KURTARILDI, KAÇAN DANA DRONLA BULUNDU: Amasya Çaydibi köyünde uçamayan bir leylek bulunduğuna ve kanadının kırık olabileceğine yönelik başvuruda bulunan bir vatandaş, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ilişkin, "Hızlı bir şekilde gelip leylek ile ilgilendiler. Sadece yavruymuş ve uçmayı öğrenememiş. Onun gibi durumda olan leyleklerin yanına götürdüler. İlgili ve naziktiler, çok teşekkür etmek istedik" ifadeleriyle söz konusu hizmetten memnuniyetini bildirdi. Bilecik Bozüyük’ten bir başka vatandaş ise kaybolan danasının bulması için aradığında kısa sürede olay yerine gelen ve gün boyunca arama çalışmalarına katılan jandarma ekiplerine şu sözlerle teşekkür etti: "Arama faaliyetlerinde dron desteği de kullanılmış ve yapılan özverili çalışmalar neticesinde danam bulunmuştur. Devletimizin vatandaşına gösterdiği bu ilgi ve fedakârlık beni son derece gururlandırmıştır. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımıza, emeği geçen tüm personelimize ve her zaman vatandaşının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah devletimize ve güvenlik güçlerimize zeval vermesin." Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşekkür mesajlarında, çatıya çıkan Şeker Kedi’yi kurtaran, 5 katlı bir binanın çatısında 12 gündür mahsur kalan mahallenin kedisi Prenses’i hızla çatıdan indiren, yaralı bir köpek için gece yarısı teyakkuza geçen itfaiye personellerine yapılan teşekkür başvuruları da yer aldı.