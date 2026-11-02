CİMER’e teşekkür mesajları yağdı: Vatandaşların memnuniyeti dikkat çekti

“CANIM CİMER’İM SENİ ÇOK SEVİYORUM” Kocaeli’nde, annesinin mezarına giden yolun bozuk olduğunu CİMER’e yazan bir vatandaş, yolun yapıldığını görünce teşekkürlerini de CİMER başvurusunda şöyle ifade etti: "Sevgili CİMER, ben seninle annemin mezarına giden yolun olumsuzluğu sebebi ile yazışmıştım. Ve kısa bir süre içerisinde çalışmaların başlayıp çok olumlu yönde işler görünce inanılmaz mutlu oldum. Çünkü ben oraya annemi değil kalbimi gömdüm. Benim için öylesine kıymetli bir işlemdi ki yaptığınız şey, nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum…. Cumhurbaşkanımızın hayata geçirdiği ve bu ne ya dediğimiz her şeyin hayata ve bize bu denli entegre olması ve bık bık gereksiz direndiğimiz şeylerin hayatımızı kolaylaştırması kadar güzel bir şey olamaz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin ne yaparsa çok çok güzel yapıyor…. Çok çok teşekkür ederim canım CİMER’im seni çok seviyorum bir tuş kadar yakınımdasın çok şanslıyım. Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımla…"