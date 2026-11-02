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Ekonomi
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Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

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Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

Yıl sonuna az zaman kala gözler yapılacak zamlara çevrildi. Yeni yılla beraber MTV, Pasaport ve IMEI ücretlerinin ne kadar olacağı merak konusu oldu.

#1
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

Yıl sonuna az zaman kala gözler yapılacak zamlara çevrildi. Yeni yılla beraber MTV, Pasaport ve IMEI ücretlerinin ne kadar olacağı merak konusu oldu.

#2
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

2026 için yüzde 25.49 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı bazı kalemlerde yüzde 18.95 olarak, vergi cezalarında ise aynen uygulanmıştı. OVP’de 2027 yılı için enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlenmişti. Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin yaptığı hesaplamalara göre eğer Ekim ayında Yİ-ÜFE yüzde 2 gelirse, yeniden değerlemeye esas olan Ekim ayındaki 12 aylık Yİ-ÜFE yüzde 27.89 olacak. Bu durumda da harç ve cezalar eğer Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa yüzde 27.89 artırılarak uygulanacak.

#3
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

Bu yıl çıkarılan ek kanun ile artırılan trafik cezaları, yeni yılda da çok can yakacak. Örneğin kavga amaçlı araçtan inmenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya yükselecek. Alkollü araç kullanmanın başlangıç cezası 25 bin liradan 31 bin 973 liraya yükselecek.

#4
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

Trafikte cep telefonu ile konuşmanın cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmanın cezası ise 200 bin liradan, 255 bin 780 liraya çıkacak. Trafikte makas atmanın cezası 90 bin liradan 115 bin liraya, düğün konvoyu şeklinde trafiği etkilemenin cezası ise 180 bin liradan, 230 bin 202 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 5 bin liradan, 6 bin 395 liraya çıkacak.

#5
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

YURT DIŞI TELEFON KAYDI Yeni yılda yurt dışından getirilen telefonların sisteme kaydedilmesi için yatırılması gereken harç tutarı 54 bin 258 liradan 69 bin 391 liraya, telefon hattının ilk abonelik tesis ücreti 700 liradan, 895 liraya ulaşacak.

#6
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

SIFIR ARAÇ MTV'Sİ Silindir hacmi 1300-1600 cm3 arasında olan sıfır bir aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi 12 bin 28 liradan, 15 bin 383 liraya yükselecek.

#7
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

Değerli Konut Vergisi’ne tabi konutların değerinin alt sınırı 17 milyon 711 bin liradan, 22 milyon 650 bin liraya çıkacak.

#8
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

PASAPORT Yeni yılda 6 aya kadar olan pasaport harcı 3 bin 589 lira, 1 yıllık pasaport harcı 5 bin 247 lira, 2 yıllık pasaport harcı 8 bin 566 lira, 3 yıllık pasaport harcı 12 bin 170 lira olacak.

#9
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

10 yıla kadar pasaport harcı ise 13 bin 410 liradan, 17 bin 150 liraya çıkacak. Yurt dışı çıkış harcı ise 1250 liradan, 1599 liraya yükselecek.

#10
Foto - Pasaport, trafik cezası, MTV, yurt dışı telefon kaydı... 2027'de hepsine zam geliyor!

EHLİYET 2027 yılında A sınıfı ehliyet 2 bin 863 lira, B sınıfı ehliyet ise 8 bin 638 lira olacak./ kaynak: internethaber

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