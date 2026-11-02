48 milyar varil petrolden söz ediliyor: 'Türkiye'ye kapılar sonuna kadar açtık' diyerek duyurdular

Libya, mevcut kanıtlanmış petrol rezervleri ile Afrika'da birinci sırada, dünya genelinde ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Kanıtlanmış doğal gaz rezervleri açısından da dünyada 21. sırada bulunuyor. NOC uzmanlarına göre, çoğu denizlerde olmak üzere henüz keşfedilmemiş petrol sahalarının sismik taramalarla ekonomiye kazandırılması halinde Libya'nın toplam petrol potansiyelinin 90 milyar varile ulaşabileceği değerlendiriliyor. Libya'nın kara ve deniz yetki alanlarında henüz keşfedilmemiş petrol potansiyelinin mevcut rezervine yakın, potansiyel doğal gaz miktarının ise halihazırdaki rezervlerin 3 katını aşan bir seviyede olduğu tahmin ediliyor.