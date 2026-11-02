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Filiz Makarna'nın son kararı gündem oldu: Boykot çağrıları yapılmaya başlandı

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Filiz Makarna'nın son kararı gündem oldu: Boykot çağrıları yapılmaya başlandı

Barilla'nın Türkiye'deki markası Filiz Makarna'nın marka iletişiminde kullandığı ifadede değişikliğe gitmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

#1
Foto - Filiz Makarna'nın son kararı gündem oldu: Boykot çağrıları yapılmaya başlandı

İtalyan gıda devi Barilla'nın bünyesinde faaliyet gösteren Filiz Makarna'nın marka iletişiminde yaptığı değişiklik gündem oldu.

#2
Foto - Filiz Makarna'nın son kararı gündem oldu: Boykot çağrıları yapılmaya başlandı

Türkiye'deki markası Filiz Makarna, tanıtım çalışmalarında kullandığı ifadeyi yeniledi. Önceki iletişim dilinde yer alan “Türk Buğdayı” ifadesindeki “Türk” kelimesinin çıkarılarak yerine “Türkiye'nin” ifadesinin getirilmesi sosyal medyada ses getirdi.

#3
Foto - Filiz Makarna'nın son kararı gündem oldu: Boykot çağrıları yapılmaya başlandı

Değişikliğin neden yapıldığına ilişkin şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, markanın ulusal kimlik vurgusunda neden farklı bir ifade tercih ettiği tartışılmaya başlandı.

#4
Foto - Filiz Makarna'nın son kararı gündem oldu: Boykot çağrıları yapılmaya başlandı

Tartışmanın bir diğer boyutunu ise Barilla'nın farklı ülkelerdeki marka iletişiminde nasıl bir dil kullandığı oluşturdu. Sosyal medyada gündeme getirilen iddialara göre şirketin diğer ülkelerdeki çalışmalarında ulus isimleri kullanılmaya devam edilirken Türkiye'de “Türk” ifadesinin tercih edilmemesi tartışmalara neden oldu.

#5
Foto - Filiz Makarna'nın son kararı gündem oldu: Boykot çağrıları yapılmaya başlandı

Filiz Makarna ve Barilla'nın söz konusu değişikliği hangi gerekçeyle yaptığına ilişkin açıklama beklenirken sosyal medyada boykot çağrıları da yapılmaya başlandı.

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