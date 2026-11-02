Filiz Makarna'nın son kararı gündem oldu: Boykot çağrıları yapılmaya başlandı

Tartışmanın bir diğer boyutunu ise Barilla'nın farklı ülkelerdeki marka iletişiminde nasıl bir dil kullandığı oluşturdu. Sosyal medyada gündeme getirilen iddialara göre şirketin diğer ülkelerdeki çalışmalarında ulus isimleri kullanılmaya devam edilirken Türkiye'de “Türk” ifadesinin tercih edilmemesi tartışmalara neden oldu.