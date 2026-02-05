Fenerbahçe'de rota İngiltere: Artık bıçak kemiğe dayandı: Brian Brobbey ihtimali...
Fenerbahçe'de giden En-Nesyri ve Zenit'le anlaşan Jhon Duran sonrası bomba forvet bekleniyor...
Fenerbahçe'nin, Sunderland forması giyen Brian Brobbey'yle anlaştığı Sunderland'a kiralama teklifi yaptığı iddia edildi… ancak bu transferin 3 engeli var.
Fenerbahçe ara transfer bitmeden bir golcü almak istiyor... sarı-lacivertlilerin, Sunderland forması giyen Brian Brobbey'yi kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
İddialara göre Fenerbahçe oyuncu cephesiyle prensip anlaştı. Sunderland’e de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Ancak Sunderand Echo gazetesine göre transferin önünde üç büyük engel var.
Premier Lig'in kritik döneminde en önemli hücum silahını bırakmaya niyeti yok. Fenerbahçe'nin bu transferi resmiyete dökebilmesi için yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor. İngiltere'de transfer penceresi kapandı. Sunderland'in giden oyuncu yerine yeni bir isim koyma şansı kalmadı.
