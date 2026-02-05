Eski askerler 'Bu tanka sakın lazer tutmayın' diyordu! Türkiye'nin Altay Tankı için sayı verildi

Emekli albay Eray Güçlüer'den Altay Tankı ile ilgili "Çok sayıda sensörü var. Uçaklara lazer tutmak yasak bilirsiniz ama bu Altay Tankı'na sakın lazer tutmayın, çünkü lazeri algılayıp otomatik olarak hedef alıyor, vuruyor. Elektronik harbe karşı dayanıklılığı var. İçindeki elektronik harp sistemiyle tanka ulaşamadan berataf ediliyor. Bu tankın altı katmanı var. 500 km yarı çapında harekat sahası var. Hatay'dan ve Batı Trakya'ya koyun nereye gidiyor hesaplayın. Altay Tankı ordumuzun çelik yumruğudur ve dünyada e iyi tankı ürettik. Üretenler var olsun, sağ olsun" demişti.