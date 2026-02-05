Eski askerler 'Bu tanka sakın lazer tutmayın' diyordu! Türkiye'nin Altay Tankı için sayı verildi

  • İSTANBUL
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Almanya tarafından yapımı engellenmeye çalışılan Altay Tankı ile ilgili önemli bir bilgi verdi.

Savunmahattı'nda yer alan habere göre, Türkiye savunma sanayii 2026 yılına zırhlı araç kapasitesini artırma hedefiyle giriyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün Antalya’da düzenlenen “2025 Yılı Gerçekleşmeler ve 2026 Hedefler Basın Buluşması”nda açıkladığı plana göre, yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 10 adet ALTAY ana muharebe tankı teslim edilmesi hedefleniyor.

ALTAY projesi, Türkiye’nin kara kuvvetlerine modern, yerli ana muharebe tankı kazandırma vizyonunun merkezinde yer alıyor.

Yeni nesil zırhlı platform, gelişmiş balistik koruma, yüksek ateş gücü ve modern aviyonik sistemlerle donatılmış durumda. Platformun yerli üretim oranının artırılması ve seri üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, savunma sanayii içindeki kritik hedefler arasında bulunuyor.

Görgün’ün paylaştığı verilere göre, 2026 hedefleri yalnızca ALTAY teslimatı ile sınırlı kalmıyor; aynı zamanda orta sınıf insansız kara araçları ve diğer kara sistemlerinin de envantere girerek askeri yeteneklere katkı sağlaması bekleniyor. Altay tanklarının teslimatıyla birlikte kara kuvvetleri stratejik bir alanda bağımsız hale gelecek.

Emekli albay Eray Güçlüer'den Altay Tankı ile ilgili "Çok sayıda sensörü var. Uçaklara lazer tutmak yasak bilirsiniz ama bu Altay Tankı'na sakın lazer tutmayın, çünkü lazeri algılayıp otomatik olarak hedef alıyor, vuruyor. Elektronik harbe karşı dayanıklılığı var. İçindeki elektronik harp sistemiyle tanka ulaşamadan berataf ediliyor. Bu tankın altı katmanı var. 500 km yarı çapında harekat sahası var. Hatay'dan ve Batı Trakya'ya koyun nereye gidiyor hesaplayın. Altay Tankı ordumuzun çelik yumruğudur ve dünyada e iyi tankı ürettik. Üretenler var olsun, sağ olsun" demişti.

