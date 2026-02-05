İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!
Dünyanın başına bela olan Sarı Şeytan Donald Trump iyiden iyiye zıvanadan çıktı.
Bir dua programında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ''ABD'ye inancı ben getirdim. Cennete gitmem gerek'' ifadelerine yer verdi.
Son dönemde İran'a yönelik sert mesajlarıyla gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir dua programında yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İran ile yaşanan gerilime değinen Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" sözleriyle askeri güce vurgu yaptı. Açıklama, Washington'un Tahran'a yönelik caydırıcılık mesajı olarak yorumlandı.
Konuşmasının dini boyutunda ise Trump, "ABD'ye inancı ben getirdim" ifadesini kullandı. Ülkesinde dini değerlerin kendi döneminde yeniden güç kazandığını savunan Trump, bu çıkışıyla dikkat çekti. Trump'ın "Cennete gitmem gerek" sözleri ise salonda şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Enerji politikalarına da değinen Trump, "Dünyadaki petrolün yüzde 68'i bizde" iddiasını ortaya attı. Avrupa'yı da eleştiren Trump, "Avrupa kendisini yok ediyor. Tanınmaz halde" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamalarından satırbaşları; "Biden şimdiye kadar sahip olduğumuz en kötü başkandı; zaten başkan olduğunun bile farkında değildi, bu yüzden bunu kişisel algılamıyor. Ne dediğimi de bilmiyor. Şu an izliyor ve söylediklerimden memnun."
