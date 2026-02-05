  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek! Şifa kaynağı: Her gün 1 avuç yiyin: Böbrek taşını kaydırıp atıyor... Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi Yol kenarında görmezden geldiğimiz yeşil hazine: İşte 100 üzerinden 100 puan alan sebze! Türk bilim insanlarından çığır açan gelişme! Kolon kanserinde umut ışığı Göç yolunda şaşırtan durak: Sakarca kazlarından İstanbul molası İşte İbn-i Sina'nın binlerce yıllık gençlik sırrı: Hürrem Sultan'ın gizli güzellik formülüymüş... İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!

Dünyanın başına bela olan Sarı Şeytan Donald Trump iyiden iyiye zıvanadan çıktı.

1
#1
Foto - İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!

Bir dua programında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ''ABD'ye inancı ben getirdim. Cennete gitmem gerek'' ifadelerine yer verdi.

#2
Foto - İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!

Son dönemde İran'a yönelik sert mesajlarıyla gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir dua programında yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

#3
Foto - İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!

İran ile yaşanan gerilime değinen Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" sözleriyle askeri güce vurgu yaptı. Açıklama, Washington'un Tahran'a yönelik caydırıcılık mesajı olarak yorumlandı.

#4
Foto - İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!

Konuşmasının dini boyutunda ise Trump, "ABD'ye inancı ben getirdim" ifadesini kullandı. Ülkesinde dini değerlerin kendi döneminde yeniden güç kazandığını savunan Trump, bu çıkışıyla dikkat çekti. Trump'ın "Cennete gitmem gerek" sözleri ise salonda şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

#5
Foto - İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!

Enerji politikalarına da değinen Trump, "Dünyadaki petrolün yüzde 68'i bizde" iddiasını ortaya attı. Avrupa'yı da eleştiren Trump, "Avrupa kendisini yok ediyor. Tanınmaz halde" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamalarından satırbaşları; "Biden şimdiye kadar sahip olduğumuz en kötü başkandı; zaten başkan olduğunun bile farkında değildi, bu yüzden bunu kişisel algılamıyor. Ne dediğimi de bilmiyor. Şu an izliyor ve söylediklerimden memnun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiş..
O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!
Dünya

O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!

Somaliland'ın bölgedeki yer altı kaynaklarını İsrail'e açacağı bir ticari anlaşma arayışında olduğu bildirildi.
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Gündem

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Epstein belgeleri üzerinden Trump'a gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Bekin ” Eğer Trump, Epstein ..
Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi
Gündem

Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun “mayor” kod adıyla yabancı istihbarat servisleriyle t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23