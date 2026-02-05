İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek!

Enerji politikalarına da değinen Trump, "Dünyadaki petrolün yüzde 68'i bizde" iddiasını ortaya attı. Avrupa'yı da eleştiren Trump, "Avrupa kendisini yok ediyor. Tanınmaz halde" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamalarından satırbaşları; "Biden şimdiye kadar sahip olduğumuz en kötü başkandı; zaten başkan olduğunun bile farkında değildi, bu yüzden bunu kişisel algılamıyor. Ne dediğimi de bilmiyor. Şu an izliyor ve söylediklerimden memnun."