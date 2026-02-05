  • İSTANBUL
İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu

Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satışına onay veren İngiltere işbirliği büyüyor. Bu kapsamda Ankara'da kritik bir toplantıya imza atıldı.

#1
Foto - İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği'nin (SASAD) Birleşik Krallık merkezli ADS Group işbirliğiyle düzenlediği SASAD-ADS Endüstri Günü ve Türkiye-Birleşik Krallık B2B Görüşmeleri etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi

#2
Foto - İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu

SASAD'ın açıklamasına göre, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın savunma ve havacılık sanayisi firmaları arasında doğrudan temas kurulmasını amaçlayan etkinliğe iki ülkeden temsilciler katıldı.

#3
Foto - İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu

Programın açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, ADS Group Uluslararası İlişkiler Direktörü Julie Marionneau ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Uluslararası İş Birliği ve İhracat Birimi Başkan Yardımcısı Re Hobley katıldı.

#4
Foto - İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu

Etkinlik kapsamında Birleşik Krallık'ın önde gelen savunma ve teknoloji firmaları, Türk savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya gelerek somut işbirliği projelerini görüştü.

#5
Foto - İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu

Birleşik Krallık'tan BAE Systems, GE Aerospace, Leonardo UK, Palantir Technologies, ZeroAvia, IMI Truflo Marine, Renishaw, EXFO Europe, Callen-Lenz ve Epiq Design Solutions firmaları etkinlikte yer aldı. Türkiye'den ise ASARTECH, ASELSAN, ASFAT, AYESAŞ, BEYOND Teknoloji, DORÇE Prefabrik, FNSS, HAVELSAN, KALE Jet Motorları, MES Makina, OSSA, ROKETSAN, STM, THY Teknik, TÜBİTAK SAGE, TUSAŞ etkinliğe katıldı.

#6
Foto - İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu

Vizyon ve tecrübe aktarımının ön planda olduğu B2B görüşmelerinde, sürdürülebilir havacılık, dijital savunma teknolojileri ve gelişmiş imalat çözümlerine odaklanıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Okyay, Türk savunma sanayisinin yerli üretim gücünü uluslararası arenada yeni ortaklıklarla taçlandırmayı hedeflediklerini belirterek, katılım sağlayan firmalara teşekkür ettiğini ifade etti.

