SON DAKİKA
Katar'ın Türk SİDA'sı ile harekete geçmesi üzerine Türkiye'nin kapısını çaldılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın en kritik silahlarından birisi olan insansız deniz araçlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Katar'ın Türkiye'den aldığı ULAQ SİDA'lar için yeni siparişler geldi.

#1
Haberler > Bilim-Teknoloji > İmzaların atılması an meselesi! Türk SİDA'sı Körfez sonrası Uzak Doğu'ya açılıyor Bilim-Teknoloji İmzaların atılması an meselesi! Türk SİDA'sı Körfez sonrası Uzak Doğu'ya açılıyor Denizlerde teknolojik bir devrim yaratan Türk savunma sanayisi, insansız deniz araçları (İDA) ile global pazarda dikkat çekiyor. Türkiye, İDA'lardaki ihracat başarılarını bu yıl yeni sözleşmelerle çeşitlendiriyor. AA26 Ocak 2026 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 26 Ocak 2026 Pazartesi 11:56 İmzaların atılması an meselesi! Türk SİDA'sı Körfez sonrası Uzak Doğu'ya açılıyor ABONE OL Türk savunma sanayisi, ihracat başarılarını insansız deniz araçları (İDA) alanında genişletiyor. İnsansız hava araçlarında (İHA/SİHA) elde ettiği küresel başarıyı denizlere taşıyan Türk savunma sanayisi, İDA alanında da dünyanın sayılı aktörlerinden biri haline geldi. Bu araçları üretip güvenlik güçlerinin envanterine katan Türk savunma sanayisi, aynı zamanda ileri seviye otonomi yazılımları ve geniş faydalı yük kabiliyetleriyle bu platformları ihraç eden bir konuma ulaştı.

#2
Ares Tersanesi ve ULAQ Global, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ihracatını gerçekleştirdi. Otonomi kabiliyetleriyle ön plana çıkan ULAQ SİDA'nın son kullanıcıyla operasyonel ortamda buluşması, sistemin teknoloji olgunluk seviyesini üst düzeye taşıdı, sahadan alınan olumlu kullanıcı geri bildirimleri sayesinde sistem farklı coğrafyalardaki potansiyel kullanıcıların da dikkatini çekti. Bu gelişme, ULAQ özelindeki iş geliştirme faaliyetlerinin hız kazanmasında belirleyici rol oynadı.

#3
Tüm bu gelişmeler ışığında, Ares Tersanesi ve ULAQ Global, Milli Savunma Bakanlığı izni çerçevesinde, yurt içi ve dışındaki birçok dost ve müttefik ülkeyle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Öncelik Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak olmakla birlikte, Körfez coğrafyasında çeşitli ülkelerle farklı yeteneklere sahip ULAQ insansız deniz araçları özelinde görüşmeler devam ediyor. İş geliştirme faaliyetleri yalnızca Körfez ülkeleriyle sınırlı kalmayıp, Uzak Doğu ülkeleriyle de farklı iş modelleri üzerinde görüşülüyor. 2026 yılı boyunca yeni ihracat sözleşmelerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

#4
Türk savunma sanayisi İDA'lardaki ihracat başarılarını bu yıl yeni sözleşmelerle çeşitlendiriyor. Onur Yüksek Teknoloji, yurt dışına teslim edilmek üzere yurt içinde yerleşik bir müşterisinden, İDA'lar için 1,4 milyon dolarlık Entegre Ses ve Veri Haberleşme Sistemi siparişi aldı. Söz konusu sipariş, aynı müşteri ile daha önce başarıyla tamamlanan bir projenin devamı ve yaygınlaştırılması niteliğini taşıyor. Bu alandaki bir diğer önemli gelişme ise ASELSAN özelinde yaşandı. ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

#5
ASELSAN'ın Asya-Pasifik pazarındaki yeni ihracat başarısı, Türk savunma sanayisinin bölgedeki etkisini pekiştirmesi açısından önem taşıyor. Sözleşmenin en dikkat çekici tarafını ise insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin ihraç edilecek olması oluşturuyor. Türkiye MARLIN, SANCAR ve ULAQ gibi projelerle kazanılan İDA tecrübesi ile sadece platform olarak değil, bu araçların "beynini" ve "operasyonel gücünü oluşturan" alt sistemler/faydalı yükler bazında da dünya pazarına açılıyor. İDA'nın ekonomik ve stratejik değerinin büyük kısmını üzerindeki sensör, haberleşme ve silah sistemleri oluşturuyor. Türkiye'nin Asya-Pasifik pazarında bu yükleri "doğrudan satış" ile ihraç etmesi, sistemlerin küresel standartlarda rekabetçi olduğunu kanıtlıyor.

#6
Onur Yüksek Teknoloji'nin 1,4 milyon dolarlık siparişi ise sektördeki "ana yüklenici-alt yüklenici" ilişkisinin sağlıklı işlediğini ortaya koyuyor. Yurt içinde yerleşik bir müşteriden alınan bu tür siparişlerle, tersaneler yurt dışına İDA satarken yerli alt sistem üreticilerini de dünyaya taşıyor. Temin edilecek Entegre Ses ve Veri Haberleşme Sistemi, insansız araçların uzak mesafelerden komuta-kontrolü için kritik önemde bulunuyor.

