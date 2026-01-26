Katar'ın Türk SİDA'sı ile harekete geçmesi üzerine Türkiye'nin kapısını çaldılar

ASELSAN'ın Asya-Pasifik pazarındaki yeni ihracat başarısı, Türk savunma sanayisinin bölgedeki etkisini pekiştirmesi açısından önem taşıyor. Sözleşmenin en dikkat çekici tarafını ise insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin ihraç edilecek olması oluşturuyor. Türkiye MARLIN, SANCAR ve ULAQ gibi projelerle kazanılan İDA tecrübesi ile sadece platform olarak değil, bu araçların "beynini" ve "operasyonel gücünü oluşturan" alt sistemler/faydalı yükler bazında da dünya pazarına açılıyor. İDA'nın ekonomik ve stratejik değerinin büyük kısmını üzerindeki sensör, haberleşme ve silah sistemleri oluşturuyor. Türkiye'nin Asya-Pasifik pazarında bu yükleri "doğrudan satış" ile ihraç etmesi, sistemlerin küresel standartlarda rekabetçi olduğunu kanıtlıyor.