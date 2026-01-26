Katar'ın Türk SİDA'sı ile harekete geçmesi üzerine Türkiye'nin kapısını çaldılar

Haberler > Bilim-Teknoloji > İmzaların atılması an meselesi! Türk SİDA'sı Körfez sonrası Uzak Doğu'ya açılıyor Bilim-Teknoloji İmzaların atılması an meselesi! Türk SİDA'sı Körfez sonrası Uzak Doğu'ya açılıyor Denizlerde teknolojik bir devrim yaratan Türk savunma sanayisi, insansız deniz araçları (İDA) ile global pazarda dikkat çekiyor. Türkiye, İDA'lardaki ihracat başarılarını bu yıl yeni sözleşmelerle çeşitlendiriyor. AA26 Ocak 2026 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 26 Ocak 2026 Pazartesi 11:56 İmzaların atılması an meselesi! Türk SİDA'sı Körfez sonrası Uzak Doğu'ya açılıyor ABONE OL Türk savunma sanayisi, ihracat başarılarını insansız deniz araçları (İDA) alanında genişletiyor. İnsansız hava araçlarında (İHA/SİHA) elde ettiği küresel başarıyı denizlere taşıyan Türk savunma sanayisi, İDA alanında da dünyanın sayılı aktörlerinden biri haline geldi. Bu araçları üretip güvenlik güçlerinin envanterine katan Türk savunma sanayisi, aynı zamanda ileri seviye otonomi yazılımları ve geniş faydalı yük kabiliyetleriyle bu platformları ihraç eden bir konuma ulaştı.