  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Faciadan dönüldü | Tren ile otomobil çarpıştı!

2023-02-19 12:12:49
Faciadan dönüldü | Tren ile otomobil çarpıştı!

Bingöl'de tren ile otomobil çarpıştı. Faciadan kıl payı dönüldü.

#1
Foto - Faciadan dönüldü | Tren ile otomobil çarpıştı!

Bingöl’ün Genç ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Faciadan dönülen kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

#2
Foto - Faciadan dönüldü | Tren ile otomobil çarpıştı!

Kaz, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.T. yönetimindeki 12 AAJ 23 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobilde şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yolcu treni, kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından seferine kaldığı yerden devam etti.

ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı
Dünya

ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Vladimir Putin, NATO ittifakının güçlenmesi için dünyadaki herke..
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine ABD'den sert tepki
Dünya

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine ABD'den sert tepki

ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini "şiddetle" kınadığını bildirdi.
Tüm Türkiye onu konuşmuştu... Sıfır otomobil hediye edildi
Aktüel

Tüm Türkiye onu konuşmuştu... Sıfır otomobil hediye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan'da köy halkından topladığı yorganları eski aracının tavanına yükleyen Server Beşirli'..
Trakya'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor
Yerel

Trakya'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Asrın felaketi bölgesine Türkiye’nin her yerinden yardımlar gelmeye devam ediyor.
Ronaldo'dan skandal deprem tavrı! Seni adam sanmıştık be
Spor

Ronaldo'dan skandal deprem tavrı! Seni adam sanmıştık be

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Cristiano Ronaldo'nun herhangi bir bağış ve paylaşım yapmaması gündeme damgasını vurdu. Başarılı ..
Sözcü'nün haberine Bakanlık'tan yalanlama: Asılsız, mesnetsiz
Gündem

Sözcü'nün haberine Bakanlık'tan yalanlama: Asılsız, mesnetsiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan ‘Deprem bölgesi riskli değilmiş’ başlığındaki haberi yal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23