2022-12-13 07:56:23 EYT'de hesaplar değişti! Yaş sınırı kalktı, artık beklemeye gerek yok
Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca kişi kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş sınırı iddiası sonrası daha fazla beklemeden emekli olmanın yollarını arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde ‘kapsamlı bir düzenleme’ yapılacağının mesajını verirken gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugünkü toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda düğümün çözülmesi bekleniyor.