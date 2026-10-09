“Evlenmem de evlenmem” diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler
TÜİK'in 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre "hiç evlenmedi" kategorisindeki 15 yaş üstü nüfus esas alınarak hazırlanan bekâr iller listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonları aşan bekar nüfusuyla İstanbul, Ankara ve İzmir listenin ilk üç sırasını kimseye kaptırmazken, zirvedeki şehrin rakamları diğer illere büyük fark attı. Türkiye'nin demografik yapısını gözler önüne seren bu sıralama sosyal analizlerde geniş yer buldu.