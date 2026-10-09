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Yeniakit Publisher
"Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

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“Evlenmem de evlenmem” diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

TÜİK'in 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre "hiç evlenmedi" kategorisindeki 15 yaş üstü nüfus esas alınarak hazırlanan bekâr iller listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonları aşan bekar nüfusuyla İstanbul, Ankara ve İzmir listenin ilk üç sırasını kimseye kaptırmazken, zirvedeki şehrin rakamları diğer illere büyük fark attı. Türkiye'nin demografik yapısını gözler önüne seren bu sıralama sosyal analizlerde geniş yer buldu.

1
#1
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

TÜİK, 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre en çok bekârın olduğu illeri açıkladı.

#2
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

“Hiç evlenmedi” kategorisindeki 15 yaş üstü nüfus esas alınarak hazırlanan sıralama, illerdeki bekâr nüfusun büyüklüğünü ortaya koyuyor.

#3
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

İşte Türkiye'nin en çok bekar bulunan illeri:

#4
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

20- Kahramanmaraş: 243 bin 896

#5
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

19- Tekirdağ: 244 bin 375

#6
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

18- Sakarya: 247 bin 241

#7
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

17- Manisa: 281 bin 477

#8
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

16- Van: 291 bin 123

#9
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

15- Samsun: 297 bin 220

#10
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

14- Kayseri: 312 bin 508

#11
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

13- Hatay: 347 bin 147

#12
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

12- Mersin: 437 bin 924

#13
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

11- Kocaeli: 469 bin 185

#14
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

10- Gaziantep: 477 bin 440

#15
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

9- Diyarbakır: 478 bin 793

#16
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

8- Konya: 487 bin 675

#17
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

7- Şanlıurfa: 509 bin 598

#18
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

6- Adana: 522 bin 395

#19
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

5- Antalya: 636 bin 667

#20
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

4- Bursa: 674 bin 302

#21
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

3- İzmir: 998 bin 383

#22
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

2- Ankara: 1 milyon 405 bin 166

#23
Foto - "Evlenmem de evlenmem" diyenler o illerde toplandı! İşte Türkiye’de en çok bekarın olduğu şehirler

1- İstanbul: 4 milyon 147 bin 557

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